“Tā ir ārkārtīgi bīstama rīcība, kas var izraisīt nemierus.” Krievijas elite dod Putinam mājienus, ka ir pienācis laiks izbeigt karu 5
Krievijas elite izmanto valsts medijus, lai mēģinātu sasniegt diktatoru Vladimiru Putinu un piespiestu viņu izbeigt karu pret Ukrainu, vēsta medijs “Dialog.ua”.
Kremlim lojālie valsts mediji Krievijā pēkšņi sākuši ziņot patiesību par valsti apdraudošo ekonomisko katastrofu. Tā vietā, lai stāstītu par to, ka viss ir kontrolē, propaganda ir pārgājusi panikas režīmā. Tas skaidri norāda uz noskaņojumu, kas valda Krievijas elites vidū. Par to raksta Krievijas Z propagandists Maksims Kalašņikovs, ziņo medijs.
Viņš norādīja uz rakstu valdību atbalstošajā izdevumā “Moskovskij Kosmolets”, kurā teikts, ka Krievijas budžeta deficīts šogad varētu sasniegt rekordlielu 10 miljardu rubļu līmeni. Tas ir ļoti nopietns rādītājs, uzskata Kalašņikovs.
“Tas nozīmē tikai vienu – Vladimiru Vladimiroviču sāk aplenkt daļa Krievijas elites. Viņi nepārprotami norāda, ka ir pienācis laiks izstāties no kara. Pretējā gadījumā gaidāms sabrukums,” rakstīja propagandists.
Viņš uzsvēra, ka situācija Krievijas ekonomikā ir kļuvusi patiesi katastrofāla. Nacionālais labklājības fonds četru kara gadu laikā ir izsmelts un nespēs kompensēt deficītu.
Šodien tur ir palicis tikai zelts, ko Krievija jau aktīvi pārdod. Maskava nevar palielināt dārgmetāla pārdošanas apjomus, jo tas novestu pie cenu sabrukuma.
Kremļa vienīgā iespēja ir manipulēt ar krievu bankas kontiem. Taču šī ir ārkārtīgi bīstama rīcība, kas potenciāli var izraisīt nemierus un gāzt valdību. “Kopumā Krievijas elite uzdod Putinam dažus nepatīkamus jautājumus,” paziņojis Kalašņikovs.