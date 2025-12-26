Pāvests Leons XIV.
Foto: ap/scanpix/leta

Pāvests mudina pasauli lūgt, lai Zelenskis un Putins atrastu drosmi miera sarunām 0

18:23, 26. decembris 2025
Savā pirmajā Ziemassvētku uzrunā pāvests Leons XIV aicināja uz miera sarunām, lai izbeigtu konfliktus visā pasaulē. Uzstājoties no Svētā Pētera bazilikas balkona, pāvests mudināja ticīgos lūgt, lai Ukrainas un Krievijas līderi atrastu drosmi uzsākt tiešas sarunas par kara izbeigšanu.

Savā uzrunā “Urbi et Orbi” (no latīņu valodas “Pilsētai un pasaulei”) Leons XIV, tāpat kā viņa priekšgājējs pāvests Francisks, runāja par bēgļu, no klimata katastrofām bēgošo cilvēku, kā arī reliģisko vajāšanu un terorisma upuru ciešanām.

Viņš aicināja uz “taisnīgumu, mieru un stabilitāti Libānā, Palestīnā, Izraēlā un Sīrijā”, un lūdza cilvēkus uzņemties atbildību par miera stāvokli.

“Ja mēs visi, katrā līmenī, pārstātu vainot citus un tā vietā atzītu savas kļūdas un parādītu solidaritāti ar vājākajiem un apspiestajiem, tad pasaule mainītos,” viņš teica.

Savā uzrunā pāvests uzsvēra arī virkni citu krīžu, sakot, ka vēlas pievērst īpašu uzmanību “aizmirstajiem” konfliktiem, tostarp situācijām Sudānā, Dienvidsudānā, Mali, Burkinafaso un Kongo Demokrātiskajā Republikā. Viņš pieminēja arī Jemenas iedzīvotāju “badu un nabadzību” un vardarbību Haiti.

Pāvests lūdza par Latīņamerikas līderiem, par viņu iesaistīšanos dialogā, kas novestu pie pozitīvām pārmaiņām viņu valstīs, miera Mjanmā un “senās draudzības starp Taizemi un Kambodžu” atjaunošanas, lai viņi varētu “strādāt izlīguma un miera labā”.

