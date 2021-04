Sanākuši uz kopīgām vakariņām, septiņi draugi jokojoties sāk spēli. Aktuālā kino izlase

Itāļu režisora Paolo Dženovēzes filma “Pilnīgi svešinieki” izpurina sabiedrībā pieņemtās morāles normas, atklājot, cik maz mēs zinām viens par otru. Publicitātes foto

“Kristofers Robins” (“Christopher Robin”, 2018, ASV) – TV3 2. aprīlī plkst. 17.00 un 5. aprīlī plkst. 11.35

Novērtējot pagātni, kur neapstrīdamu vietu ieņem Alana Aleksandra Milna literāro darbu ekranizācijas, Vol­ta Disneja dibinātajā studijā tapa filma “Kristofers Robins”. Tās titulvaronis, apmaldījies dzīves līkločos, nokļūst mīļā lāča Vinnija Pūka sabiedrībā, un abu atšķirīgais dzīves skatījums Kristoferam Robinam liek pārvērtēt savas prioritātes.

No sapņotāja pārvērties par nožēlojamu pieaugušo, Jūena Makgregora atveidotais varonis tomēr uzdrošinās atgriezties bērnības zemē un kopā ar jau piemirstajiem draugiem no Simtjūdžu meža – Sivēntiņu, Tīģeri, Pūci, ēzelīti Ī-ā, Kengu un mazulīti Rū – atgūst to, ko ikdiena izdzēsusi, – rotaļīgumu un dzīvesprieku.

Marka Fostera “Kristofers Robins” ieguvis drūmākus toņus nekā klasiska Disneja studijas filma, un tās finansiālie panākumi priecēja studijas vadību tāpat kā Amerikas Kinoakadēmijas biedru lēmums to iekļaut savu nominantu sarakstā (kategorijā “Labākie specefekti”).

Interesanti, ka 2017. gadā kinoteātros nonāca britu biogrāfiskā lente “Ar dievu, Kristofer Robin”, un tās autori šķetināja A. A. Milna un viņa ģimenes, kā arī, protams, Kristofera Robina, dzīves pavedienus.

“Pilnīgi svešinieki” (“Perfetti sconosciuti”, 2016, Itālija) – TV3 Life 2. aprīlī plkst. 22.30 un 3. aprīlī plkst. 13

Var citēt klasiķus, sak, cik daudz mēs viens par otru zinām, un tieši šādu uzstādījumu savai filmai “Pilnīgi svešinieki” izvēlējies itāļu režisors Paolo Dženovēze.

Sanākuši uz kopīgām vakariņām, septiņi draugi jokojoties sāk spēli – lasīt visas telefonos pienākušās īsziņas un arī uz zvaniem atbildēt pārējo acu un ausu priekšā.

Vakars, kas solās būt interesants un patīkams, pārvēršas negaidītās atziņās, noslēpumu atklāšanā un attiecību pārvērtēšanā, ar trāpīgiem dialogiem un vārdos nepateiktiem monologiem uzšķēržot sabiedrības šķietami pieņemtās morāles normas, solījumu svaru un draudzības / mīlestības robežas.

P. Dženovēzes traģikomēdijas kvalitātes novērtēja ne tikai skatītāji – filma bija nominēta un saņēma pulka balvu, kā labākā pilnmetrāžas aktierfilma triumfēja Itālijas nacionālās kino balvas “David di Donatello” pasniegšanas ceremonijā.

“Mans skolotājs astoņkājis” (“My Octopus Teacher”, 2020, Dienvidāfrika) – “Netflix”

“Netflix” pārspēks šī gada Amerikas Kinoakadēmijas nomināciju ziņā ir iespaidīgs, un vienu no nominācijām nodrošināja šīs platformas dokumentālā oriģinālfilma “Mans skolotājs astoņkājis”.

Pipas Ērlihas un Džeimsa Rīda filmas galvenais varonis ir kino veidotājs Kreigs Fosters, kura dzīvē iestājusies melnā strīpa.

Viņš saprot, ka vienīgais, pēc kā viņš visu radošo mūžu ir ilgojies, ir atgriezties nodarbē, kādā viņš pavadīja savu bērnību, – dzīvot Dienvidāfrikas piekrastes ūdeņos un pētīt to iemītniekus.

Viņš dodas pa pēdām kādam astoņkājim, un abu komunikācija pārvēršas attiecībās, par kādām, šķiet, varētu sapņot ne viens vien dzīvnieku draugs un pētnieks.

Noskatījies šo dokumentālo lenti, Ričards Brensons jau nāca klajā ar paziņojumu, ka uz viņa maltītes šķīvja vairs nekad nenonāks neviens astoņkājis, un sabiedrības viedokļa maiņa par šīm jūras radībām, cerams, būs paliekoša.