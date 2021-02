Foto: EPA/Scanpix/LETA

Amatpersona: Covid-19 situācija Igaunijā ir kritiska; Veselības departamenta vakcīnu krājumi izsmelti







Covid-19 situācija Igaunijā ir kritiska un Veselības departamenta vakcīnu krājumi faktiski izsmelti, piektdien preses konferencē atzinis departamenta ģenerāldirektors Illars Lanno.

“Šodien atklāti 1204 jauni inficēšanās gadījumi. Bēdīgi, ka pozitīvo testu īpatsvars pārsniedz 18% – tātad katrs piektais var būt vīrusa nēsātājs,” viņš uzsvēris.

“Vakcīnas krājumi Veselības departamentā līdzinās nullei. Nav jēgas izlikties, ka vakcīna kaut kur iestrēgusi. Departamentā tā nav iestrēgusi, noliktavā krājumi nokritušies līdz nullei,” norādījis Lanno.

Departamenta vadītājs precizējis, ka “AstraZeneca” vakcīna izbeigusies pilnībā, no “Pfizer” kopējā apjomā atlicis aptuveni procents un no “Moderna” – daži tūkstoši devu.

Kā norādījis veselības ministrs Tanels Kīks, attiecībā uz vakcīnu situācija varētu uzlaboties martā.

Pēc Lanno teiktā, Sāremā inficēto skaits sasniedzis 1500 uz 100 000 iedzīvotāju, saslimstība ļoti strauji pieaug arī citviet Igaunijā – Rietumviru, Harju, Austrumviru un Veru apriņķos.

“Tas liek aizdomāties – vai tiešām mēs šā gada laikā neko tā arī neesam iemācījušies,” atzinis Veselības departamenta vadītājs.

“Raugoties uz slimnīcām kopumā, situācija īpaši nemainās, taču pieaug intensīvās terapijas pacientu skaits, slimnīcas jau strādā uz savu iespēju robežas,” viņš stāstījis.

“Vairs nav jēgas slēpt galvu smiltīs. Visi mēs esam noguruši, bet mums visiem arī jāapzinās sava atbildība. un jāapvieno spēki kā savulaik Baltijas ceļā” uzsvēris Lanno, piebilstot, ka 90% risinājuma ir pašas sabiedrības rokās, un aicinot visus, kam vien tas iespējams, pāriet uz attālinātu darbu.

“Jāatturas no jebkādiem kontaktiem, no kuriem iespējams atteikties. Tagad, kad inficēto skaits nekontrolējami aug, mums vairs nav rezervju, lai turpinātu pa vecam, lai atļautos dažādas viltības un shēmošanu – ir jāpavaicā sev, kādēļ mēs to darām,” brīdinājis departamenta vadītājs.

Viņš pastāstījis, ka šai kritiskajā situācijā nolemts palielināt kopējo Covid-19 pacientiem atvēlēto gultasvietu skaitu līdz 926, ieskaitot 74 vietas intensīvās terapijas nodaļās.

Veselības ministrs atgādinājis, ka sestdien apritēs gads, kopš pirmā Covid-19 gadījuma atklāšanas Igaunijā.

“Kad lasām, cik cilvēkiem pašlaik vajadzīga ārstēšana slimnīcās, jāpatur prātā, ka (..) tagadējie inficēšanās rādītāji uz slimnīcu noslodzi atsauksies tikai marta sākumā. Covid-19 krīzes noregulēšana liek ierobežot citus veselības aprūpes pakalpojumus. Brīvu resursu vienkārši vairs nav,” viņš atzinis.

Pēc ministra teiktā, Igaunijas veselības aprūpes sistēmai trūkst gan cilvēku, gan naudas.

Igaunijas Ģimenes ārstu savienības valdes locekle Karmena Jollere preses konferencē paudusi pārliecību, ka valstij pienācis laiks atgriezties pie pagājušā pavasara kārtības, kad ielas bija tukšas. Viņa aicinājusi cilvēkus neatteikties no vakcinācijas un atlikt klātienes tikšanās ar draugiem un radiniekiem.

Kā šonedēļ atzina Tartu universitātes zinātnieki, cilvēki Igaunijā vēl neapzinās situācijas nopietnību un neievēro ierobežojumus.

Jau ziņots, ka Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāta vēl 1204 cilvēkiem. Kopš Covid-19 epidēmijas sākuma tas ir lielākais vienas diennakts laikā atklāto inficēšanās gadījumu skaits.

Pozitīvo testu īpatsvars bijis 18,8%. Igaunijas Veselības departamenta aprēķinātais 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 26.februārī ir 887,75.