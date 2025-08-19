#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

“Latvijā tu nevienam neinteresē – sistēma sapuvusi!” Bergmanis pēc smagās avārijas vīlies 19

11:28, 19. augusts 2025
“Par manas avārijas (martā) noslēgumu! Piezvanīja no policijas, pateica, ka lieta beigta un man ir maznozīmīgi miesas bojājumi. Apdrošinātāji izmaksāja krietni mazāku summu, kā biju pircis auto utt. Auto pārdevu ne apdrošinātājiem. Ko es saku par situāciju, kad kāds no jums var nonākt šādā situācijā. Tu nevienam neinteresē,” tā sociālajā tīklā Facebook raksta mūziķis Mārtiņš Bergmanis.

Viņš turpina: “Ja pats “neraksies”, nekas nerisināsies. Tu nekad nezināsi, kam, kādu iesniegumu adresēt. Viens nekad Tu netiksi galā. Tev būs apdrošinātājiem jāpierāda, kāpēc bija vajadzīga magnētiskā rezonanse, kakla šina utt.

Skaidrs, ka Tu saņemsi tik maz, cik vien iespējams. Medicīna – ir zem katras kritikas. Visur ir jāgaida mistiskas rindas, bet, ja pa naudu, kaut rīt. Arī tagad gaidu uz magnētisko rezonansi, saistībā ar bruku – gaidi. Nekad, nevienam nenovēlu kādam nonākt šādā situācijā.

Visa šī sistēma ir “sapuvusi” un nav veidota tā, lai cietušajam būtu skaidrs, lai cietušajam būtu ērti. Ja man nebūtu cilvēku, Draugu, kas palīdz ar idejām, iesniegumiem, ieteikumiem, es būtu padevies. Un arī tagad – skaidrs, ka arvien, arvien vairāk neticu, ka mēs, es, Tu te kādam esi vajadzīgs.

Es nevainoju nevienu policistu, medicīnas darbinieku. Es vienkārši pasaku, ka šādu situāciju es nenovēlu nevienam. Ka mūsu valsts “birokrātija” un gaiteņu gaiteņi ir parastam cilvēkam – neizstaigājami un neuzvarami. Spēku un veselību jums, mums!”

Mārtiņš noteikti nav vienīgais, kurš, nonākot nelaimē, atklāj dažādas netaisnības. Pastāsti mums arī savu pieredzi, varbūt tev ir kāds pieredzes stāsts, kas var palīdzēt citiem? Raksti uz [email protected].

