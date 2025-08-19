Paziņots, vai “airBaltic” jaunā izpilddirektora alga būs tikpat liela kā Gausam 0
Latvijas nacionālās aviokompānijas “airBaltic” jaunā izpilddirektora Erno Hildēna alga būs mazāka nekā iepriekšējam aviokompānijas vadītājam Martinam Gausam, aģentūrai LETA sacīja “airBaltic” padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs.
Konkrētu atalgojumu jaunajam “airBaltic” vadītājam Martinovs neatklāja, bet norādīja, ka alga būs “pietiekami” mazāka.
Tāpat viņš sacīja, ka jaunā vadītāja alga būs atbilstoša industrijas standartiem un starptautiskajai praksei.
2024.gadā aviokompānijas bijušā vadītāja Gausa alga kompānijā bija 838 568 eiro.
Martinovs norādīja, ka nominācijas komisija atlases procesā, kurā tika vērtēts plašs kritēriju loks, visaugstāk novērtēja Hildēna kandidatūru. “Hildēns apsteidza citus kandidātus. Lai gan šī atšķirība nebija ļoti liela, viņš bija labākais,” piebilda Martinovs.
“airBaltic” padomes priekšsēdētājs sacīja, ka ilgtermiņā Hildēna uzdevums būs nodrošināt savienojamību, neatkarību no akcionāru finanšu atbalsta, kā arī nodrošināt esošā biznesa plāna ieviešanu.
Tāpat Martinovs piebilda, ka darījums ar Vācijas nacionālo aviokompāniju “Lufthansa” par 10% “airBaltic” konvertējamo akciju iegādi ir “finiša taisnē”.
LETA jau ziņoja, ka Hildēns darbu “airBaltic” izpilddirektora amatā sāks 2025.gada 1.decembrī.
Hildēns ir Somijas pilsonis, un viņam aviācijas un finanšu nozarē ir vairāk nekā 25 gadu starptautiskas darbības pieredze. Līdz šā gada jūnijam viņš bija Skandināvijas lidsabiedrības “SAS Scandinavian Airlines” izpildviceprezidents un grupas finanšu direktors. Pirms darba “SAS” viņš ieņēma vadošus amatus “Saudi Arabian Airlines Group” un “Finnair Plc”, kur strādāja kā finanšu direktors, operatīvās vadības direktors un valdes loceklis.
Hildēns norāda, ka novērtē padomes izrādīto uzticību. “Mans uzdevums būs nodrošināt nepārtrauktību uzņēmuma darbībā, atbalstīt valdi un sadarboties ar komandu, lai saglabātu operacionālo stabilitāti un sniegtu ieguldījumu lidsabiedrības ilgtermiņa mērķu sasniegšanā,” min Hildēns, piebilstot, ka ar nepacietību gaida iespēju likt lietā savu starptautisko aviācijas un finanšu pieredzi, lai atbalstītu uzņēmuma nākamo attīstības posmu.
“airBaltic” līdz šā gada 1.decembrim turpinās vadīt izpilddirektora pienākumu izpildītājs un valdes loceklis Pauls Cālītis. Pēc tam Cālītis turpinās pildīt operatīvās vadības direktora pienākumus un strādās uzņēmuma valdē.
LETA jau vēstīja, ka “airBaltic” padome šogad 7.aprīlī nolēma no amata atbrīvot aviokompānijas valdes priekšsēdētāju un izpilddirektoru Gausu, kurš šajā amatā strādāja kopš 2011.gada 1.novembra.
Konkursā uz “airBaltic” izpilddirektora amatu nominācijas komisija sākotnēji izvērtēja vairāk nekā 40 saņemto pieteikumu no gandrīz 30 valstīm, otrajai kārtai tika izvirzīti astoņi kandidāti, bet trešajai – četri kandidāti.
Sludinājumā par konkursu uz “airBaltic” izpilddirektora amatu, kas tika izsludināts 2025.gada 30.aprīlī, netika minēts vadītājam paredzētais atalgojums, tomēr “airBaltic” padome iepriekš norādījusi, ka atalgojums būs individuāls jautājums ar izraudzīto kandidātu.
2024.gadā “airBaltic” koncerns strādāja ar auditētajiem zaudējumiem 118,159 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš, bet koncerna apgrozījums, salīdzinot ar 2023.gadu, palielinājās par 11,9%, sasniedzot 747,572 miljonus eiro.
Šobrīd Latvijas valstij pieder 97,97% “airBaltic” akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam “Aircraft Leasing 1” – 2,03%. Taču Vācijas konkurences uzraugs Federālais karteļu birojs šogad 30.jūnijā atļāva “Lufthansa” iegādāties 10% “airBaltic” akciju.
Darījumu varētu pabeigt divu mēnešu laikā, aģentūrai LETA sacīja “airBaltic” padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs.
Pēc akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) “Lufthansa Group” līdzdalības lielumu noteiks potenciālā IPO tirgus cena. Darījums paredz arī to, ka “Lufthansa Group” pēc potenciālā IPO piederēs ne mazāk kā 5% no “airBaltic” kapitāla.
Tāpat Latvijas valdība 2024.gada 30.augustā vienojās, ka valstij pēc “airBaltic” IPO kompānijas kapitālā jāsaglabā vismaz 25% plus viena akcija.