“Amerika neko nevar jums palīdzēt” – ieskats būtiskākajās atziņās no ASV viceprezidenta uzrunas Minhenes drošības konferencē Ieteikt







Šodien ar savu uzrunu Minhenes drošības konferencē uzstājās ASV viceprezidents Džeims Deivids Vens. Pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā runai ir īpaša nozīme, tā būtu jānoklausās vai jāizlasa katram, tāpēc ielūkojamies būtiskākajās atziņās!

Runu publicējam fragmentāri, izceļot interesantākās tēzes! Pilnu runu varat noklausīties angļu valodā raksta apakšā – saitē no “X” platformas.

“Trampa administrācija ir ļoti nobažījusies par Eiropas drošību un uzskata, ka mēs varam panākt saprātīgu vienošanos starp Krieviju un Ukrainu – un mēs arī uzskatām, ka turpmākajos gados Eiropai ir svarīgi lielā mērā pastiprināt centienus, lai nodrošinātu savu aizsardzību -, draudi, par kuriem es visvairāk uztraucos attiecībā uz Eiropu, nav ne Krievija, ne Ķīna, ne kāds cits ārējais spēks. Mani uztrauc draudi no iekšienes. Eiropas atkāpšanās no dažām tās pamatvērtībām – vērtībām, kas ir kopīgas ar ASV.”

“Mums ir jādara vairāk nekā tikai jārunā par demokrātiskām vērtībām. Mums tās ir jāīsteno. Tagad, kad daudzi no jums šajā zālē ir dzīvā atmiņā, aukstais karš nostādīja demokrātijas aizstāvjus pret daudz tirāniskākiem spēkiem šajā kontinentā. Un padomājiet, kura puse šajā cīņā cenzēja disidentus, slēdza baznīcas, atcēla vēlēšanas. Vai viņi bija labie puiši? Noteikti ne.”

“Ja jūs baidāties no saviem vēlētājiem, Amerika neko nevar jums palīdzēt.”

“Vašingtonā ir jauns šerifs. Un Donalda Trampa vadībā mēs varam nepiekrist jūsu uzskatiem, bet mēs cīnīsimies, lai aizstāvētu jūsu tiesības tos paust publiskajā telpā. Tagad mēs, protams, esam nonākuši tādā situācijā, ka situācija ir kļuvusi tik slikta, ka šogad decembrī Rumānija, pamatojoties uz vājām izlūkdienesta aizdomām un milzīgu spiedienu no tās kontinentālajām kaimiņvalstīm, vienkārši atcēla prezidenta vēlēšanu rezultātus. Kā es saprotu, arguments bija tāds, ka Krievijas dezinformācija ir ietekmējusi Rumānijas vēlēšanas. Bet es gribētu lūgt saviem Eiropas draugiem nedaudz perspektīvas. Nav pareizi, ja Krievija pērk sociālo mediju reklāmas, lai ietekmētu jūsu vēlēšanas. Jūs varat to nosodīt pat pasaules mērogā. Bet, ja jūsu demokrātiju var sagraut ar dažiem simtiem tūkstošu dolāru par digitālo reklāmu no ārvalsts, tad tā nebija pārāk stipra jau no sākuma. Labā ziņa ir tā, ka, manuprāt, jūsu demokrātija ir daudz mazāk trausla, nekā daudzi cilvēki acīmredzot baidās. Ticēt demokrātijai nozīmē saprast, ka ikvienam mūsu pilsonim ir gudrība un balss.”

“Esmu pārliecināts, ka jūs visi esat šeit ieradušies, gatavi runāt par to, kā tieši jūs plānojat nākamajos gados palielināt aizsardzības izdevumus saskaņā ar kādu jaunu mērķi. Un tas ir lieliski, jo, kā prezidents Tramps ir nepārprotami norādījis, viņš uzskata, ka mūsu Eiropas draugiem ir jāuzņemas lielāka loma šī kontinenta nākotnes nodrošināšanā. Mēs nedomājam, ka jūs dzirdat šo terminu “sloga dalīšana”, bet mēs uzskatām, ka tā ir svarīga kopīgas alianses sastāvdaļa, ka eiropieši pastiprina savu ieguldījumu, kamēr Amerika koncentrējas uz pasaules reģioniem, kas ir ļoti apdraudēti.”

“Es esmu dziļi pārliecināts, ka nav drošības, ja jūs baidāties no balsīm, viedokļiem un sirdsapziņas, kas vada jūsu pašu tautu. Eiropa saskaras ar daudzām problēmām. Taču krīze, ar kuru šis kontinents pašlaik saskaras, krīze, ar kuru, manuprāt, mēs visi kopā saskaramies, ir mūsu pašu radīta krīze. Ja jūs baidāties no saviem vēlētājiem, Amerika neko nevar jums palīdzēt. Tāpat arī jūs neko nevarat darīt Amerikas iedzīvotāju labā, kuri mani ievēlēja un ievēlēja prezidentu Trampu. Jums ir nepieciešami demokrātiski mandāti, lai tuvākajos gados paveiktu kaut ko vērtīgu.”

“Un no visām steidzamajām problēmām, ar kurām saskaras šeit pārstāvētās nācijas, manuprāt, nekas nav steidzamāks par masveida migrāciju. Pašlaik gandrīz katrs piektais šajā valstī dzīvojošais cilvēks ir ieceļojis no ārzemēm. Tas, protams, ir visu laiku augstākais rādītājs. Starp citu, līdzīgs skaitlis ir arī ASV – arī tas ir visu laiku augstākais rādītājs. Imigrantu skaits, kuri ieceļoja ES no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, divkāršojās no 2021. līdz 2022. gadam vien. Un, protams, kopš tā laika tas ir kļuvis daudz lielāks.”

“Un mēs zinām, kāda ir situācija. Tā nav izveidojusies vakuumā. Tas ir rezultāts virknei apzinātu lēmumu, ko desmit gadu laikā pieņēma politiķi visā kontinentā un citi visā pasaulē. Vakar mēs redzējām šausmas, ko šie lēmumi radīja tieši šajā pilsētā. Un, protams, es nevaru atkal pieminēt šo tēmu, nedomājot par briesmīgajiem upuriem, kuriem tika izpostīta skaista ziemas diena Minhenē. Mūsu domas un lūgšanas ir ar viņiem un paliks ar viņiem. Bet kāpēc tas vispār notika?”

“Demokrātija balstās uz svēto principu, ka tautas balss ir svarīga. Ugunsmūriem nav vietas. Jūs vai nu atbalstāt šo principu, vai arī ne. Eiropieši, tautai ir balss. Eiropas līderiem ir izvēle. Un es esmu stingri pārliecināts, ka mums nav jābaidās no nākotnes. Pieņemiet to, ko jums saka jūsu tauta, pat tad, ja tas ir pārsteidzoši, pat tad, ja jūs tam nepiekrītat. Un, ja jūs to darīsiet, jūs varēsiet droši un pārliecinoši stāties pretī nākotnei, zinot, ka tauta stāv aiz katra no jums. Un tā, manuprāt, ir demokrātijas burvība. Tā nav šajās mūra ēkās vai skaistās viesnīcās. Tā nav pat ne tajās lieliskajās iestādēs, ko mēs kopīgi kā kopīga sabiedrība esam izveidojuši.”