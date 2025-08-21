#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Edijs Pālens/LETA

Naktī iespējams lietus un pērkona negaiss, bet kādi laikapstākļi mūs sagaida rīt? Laika prognoze piektdienai 0

LETA
15:24, 21. augusts 2025
Ziņas Dabā

Piektdiena Latvijā gaidāma daļēji mākoņaina un daudzviet īslaicīgi līs, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Naktī uz piektdienu Latvijā vietām iespējams lietus un pērkona negaiss. Lietus iespējams galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos, kur arī lielākā varbūtība piedzīvot pērkona negaisu.

Saglabājoties lēnam vējam, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 6, plus 10 grādiem, bet piekrastē gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 10, plus 13 grādiem.

Rīgā nakts sākumā un rīta pusē uzlīs, debesis palaikam aizklājot mākoņiem. Gaiss atdzisīs līdz plus 10, plus 11 grādiem.

Savukārt piektdien dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, taču daudzviet, pārsvarā Kurzemē, gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams negaiss. Dienvidu, dienvidrietumu vējš iegriezīsies no dienvidrietumiem, rietumiem un pūtīs lēni līdz mēreni.

Gaiss iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Piekrastē būs vēsāks – tur gaiss iesils līdz plus 15, plus 17 grādiem.

Rīgā mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu, palaikam uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17, plus 18 grādiem.

