“Amerikāņi tic visam, ko saka Putins!” Eiropas Parlamenta deputāts uzskata, ka Tramps kalpo Putinam 0
Intervijā “Euronews” Eiropas Parlamenta deputāts Riho Terrass, kurš vienlaikus bijis arī Igaunijas armijas ģenerālis, sacīja, ka Eiropas iedzīvotāji nesaprot situācijas steidzamību, jo runa nav tikai par Ukrainu.
“Amerikāņi tic visam, ko saka Putins,” “Euronews” rīta raidījumā “Europe Today” sacīja Eiropas Parlamenta deputāts Riho Terrass (EPP).
Viņaprāt, ASV administrācijas izvirzītais 28 punktu “miera plāns” patiesībā ir Krievijas plāns, lai panāktu Ukrainas kapitulāciju.
Pagājušajā nedēļā tika nopludināts miera līguma saturs, kas tika uzskatīts par pārāk labvēlīgu Maskavai un izraisīja bažas eiropiešu vidū. Plāns, kas ir pārstrādāts, bet vēl nav pabeigts, tāpat paredz Ukrainas armijas samazināšanu, plašas teritoriālas piekāpšanās, kā arī citus nosacījumus, kas tiek uzskatīti par pielīdzināmiem kapitulācijai.
ASV valdības pārstāvji valsts sekretāra Marka Rubio vadībā, Ukrainas amatpersonas un Eiropas delegācija svētdien tikās Ženēvā, lai apspriestu plāna grozījumus. Eiropieši cer, ka viņu ieguldījums dos Kijivai laiku un mainīs Trampa līdzšinējo nostāju.
Trešdien, uzstājoties Strasbūrā, Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena brīdināja, ka “Krievijas agresijas plāns” nav mainījies, un Ukraina varētu būt tikai sākums.
Lai palīdzētu Kijivai, kurai nākamgad būs nepieciešams papildu finansējums, eiropieši apspriež bezprecedenta reparāciju aizdevuma izsniegšanu, kas tiktu piesaistīts Krievijas iesaldētajiem aktīviem Beļģijā.
Avoti “Euronews” pastāstīja, ka Komisija gatavo turpmāku juridisko darbu, lai nodrošinātu, ka priekšlikums var saņemt zaļo gaismu no Beļģijas varas iestādēm, jo valsts tur aktīvus. Dokuments varētu tikt publicēts jau ceturtdien.
Eiropas Parlamenta deputāts Terrass sacīja: “Nesakiet man, ka Eiropas Savienība ar 500 miljoniem iedzīvotāju un 29 triljonu eiro IKP nespēj atbalstīt Ukrainu.”