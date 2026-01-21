Apkures krīze Latvijā: cilvēki iztukšo noliktavas, pēc briketēm rinda līdz martam, pārdevējas dzen ārā no veikala 0

LA.LV
17:55, 21. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

Aukstā laika dēļ Latvijā strauji pieaudzis pieprasījums pēc apkures granulām un briketēm, radot kritisku situāciju tirgū. Pašlaik pieprasījums pēc šī kurināmā veida ievērojami pārsniedz piedāvājumu, kā rezultātā veidojas liels deficīts un garas pircēju rindas, vēsta 360TV Ziņas.

FOTO. “Neviens tā neģērbjas pat uz rajona tiesu!” Kultūras ministrijas pārstāve, aizstāvot krievu valodu sabiedriskajā medijā, Satversmes tiesā ierodas kolorītā apģērbā 11
“To Mieriņu galvenais turēt pa gabalu no narkotikām,” ļaudis soctīklos metas nopelt Saeimas priekšsēdētājas paraksta izmēģinājumu 218
Zeme augustā uz 7 sekundēm zaudēs gravitāciju? NASA nāk klajā ar svarīgu paziņojumu
Lasīt citas ziņas

Situācija ar kurināmā pieejamību ir kļuvusi par galveno tematu sociālajos medijos. Iedzīvotāji no visas Latvijas ziņo par tukšiem plauktiem lielākajos būvmateriālu tirdzniecības tīklos.

Sanita, Rīgas iedzīvotāja: “Aizbraucu uz tuvējo būvmateriālu veikalu, kur darbiniece uzreiz informēja – ja esmu atbraukusi pēc granulām vai briketēm, varu braukt meklēt citur, jo viss ir izpirkts. Tādu kā es tur bija daudz, mašīnas griezās riņķī un devās prom. Pieķēros granulu ‘medībām’.”

CITI ŠOBRĪD LASA
“Putins vēlas parakstīt vienošanos!” Tramps tikko pieprasījis tikšanos ar Zelenski. Vai tiešām tuvojas kara beigas?
Latvijā šogad notiks masu atlaišanas: darba devēji atklāj savus plānus; uz strīpas būs pat Rīgas pašvaldības darbinieki
Maize lētāka, bet siers un olas pazūd no plauktiem: kas šobrīd notiek veikalos?

360 Ziņas apzinātie ražotāji apstiprina – pieprasījums audzis tik strauji, ka noliktavas ir burtiski iztukšotas. Ražošanas process ir laikietilpīgs, un rūpnīcas nespēj vienā dienā kāpināt apjomus, lai apmierinātu pēkšņo pīķa pieprasījumu.

LA.LV Aptauja

Vai tev izdevies šobrīd nopirkt kurināmo?

Pašreizējie ierobežojumi tirgū:

1. Gaidīšanas rindas: Piemēram, Inčukalna ražotnē pieraksts šobrīd ir uz februāra beigām.

2. Pirkuma limiti: Lai nodrošinātu kurināmo pēc iespējas vairāk mājsaimniecībām un cīnītos ar pārpircējiem, ražotāji ierobežo pārdošanas apjomu – bieži vien tie ir tikai 20–30 maisi vienai personai.

3. Eksperti aicina iedzīvotājus būt pacietīgiem un plānot kurināmā rezerves savlaicīgāk, vienlaikus brīdinot neuzķerties uz krāpnieku sludinājumiem internetā, kas sola tūlītēju piegādi par neadekvāti augstām cenām. Situācija varētu stabilizēties tikai līdz ar pavasarīgāka laika iestāšanos.

VIDEO:

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
STOPkadri: Kā drīkstēs apsildīt mājokli? Saeimā pieklusināti top izmaiņas likumā, kas ietekmēs jaunu un renovētu privātmāju īpašniekus
TV24
“Vislielākais muļķītis ir iedzīvotājs, kurš brutāli pārmaksā par siltuma tarifu,” Kulbergs nebaidās tieši pateikt, kas notiek Rīgā
Ziemas nav, bet apkures granulu cenas skrien debesīs; prognozes iet “vienā virzienā”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.