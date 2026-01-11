“Vislielākais muļķītis ir iedzīvotājs, kurš brutāli pārmaksā par siltuma tarifu,” Kulbergs nebaidās tieši pateikt, kas notiek Rīgā 0
Situācija siltumapgādes jautājumā ir jāsakārto Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) un Ekonomikas ministrijai, šodien Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijā siltumapgādes sadārdzinājuma Rīgā vētīšanai norādīja bijušais Konkurences padomes (KP) vadītājs Juris Gaiķis.
Šādu viedokli Gaiķis pauda, atbildot uz komisijas vadītāja Andra Kulberga (AS) jautājumu, kuram tad būtu jāuzņemas atbildība par siltumapgādes sadārdzinājuma jautājuma sakārtošanu.
“Ieguvēji ir pilnīgi visi, piemēram, “Latvenergo” ir superieguvējs ar superpeļņu, tam pakārtojas visi neatkarīgie, kuri peld naudā, muļķītis ir “Rīgas siltums”, kas strādā ar mīnusiem, bet praktiski nodrošina šo režīmu visus komersantus, bet vislielākais muļķītis šajā stāstā ir iedzīvotājs, kurš brutāli pārmaksā par siltuma tarifu, bet pretī nesaņem neko, saņem lēnām brūkošu centrālo siltumapgādi, jo nekas netiek investēts, lai to uzturētu esošā kārtībā,” Andris Kulbergs, Saeimas deputāts (AS), Auto asociācijas prezidents TV24 izsakās.
Jau ziņots, ka parlamentārieši novembrī izveidoja parlamentārās izmeklēšanas komisiju, lai analizētu Rīgas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemeslus un ar to saistītos enerģētiskās drošības riskus.
Lēmums par izmeklēšanas komisijas izveidi paredz, ka tai sešu mēnešu laikā jāizvērtē virkne jautājumu, tostarp siltumenerģijas iepirkumu efektivitāte, atlikumsiltuma izmantošana, vides ietekme, valsts atbalsta pamatotība, pārvaldības kvalitāte, kā arī valdes un padomes locekļu atlases procedūras AS “Rīgas siltums” un AS “Latvenergo”.
Komisijai būs jānoskaidro, vai pastāv sistemātiskas nepilnības, kas veicina sadārdzinājumu un apdraud enerģētisko drošību nākotnē, teikts lēmumā par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidi.
Šovasar tika kritizēti “Rīgas siltuma” plāni rudenī celt siltuma tarifus.
Sākotnēji regulatoram iesniegtais “Rīgas siltuma” siltumenerģijas tarifs ar neparedzēto izdevumu komponenti 2,05 eiro apmērā par megavatstundu (MWh) paredzēja kāpumu par 21,5% – līdz 90,15 eiro par MWh. Taču pēc tarifa pārvērtēšanas “Rīgas siltuma” siltumenerģijas tarifs no šā gada 1. oktobra pieauga par 11,9%, sasniedzot 83,01 eiro par MWh.