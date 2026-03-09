Ziedošas tulpes tirgo kopā ar mazgātiem sīpoliem?! Vai tos var stādīt dārzā un būs arī rezultāts? 0
“Nesen pabiju puķu svētkos Lietuvā, Burbišķu muižas dārzā. Jutos pārsteigta redzot, ka tur pārdod ziedošas tulpes ar visiem sīpoliem, turklāt tie bija rūpīgi nomazgāti, bez zemes. Vai tiešām var pārstādīt ziedošas tulpes? Vai šādi sīpoli ieaugsies un nākamajā pavasarī uzziedēs?” Vera Zilupē
Skaidrs, ka šādai rīcībai nav jēgas! Jaunie aizstājējsīpoli aug tikai pēc tulpju noziedēšanas. Tulpēm (atšķirībā no narcisēm) norautās saknes neataug un, iestādot zemē, augi drīz nodzeltē. Kaut kas jau saglabāsies, vecā sīpola vietā no sīpola barības rezervēm izveidosies viens vai vairāki nelieli sīpoliņi – skaidro tulpju selekcionārs Juris Egle. Acīmredzot lietuvieši vadās pēc principa: ja ir pieprasījums, tad ir arī piedāvājums.