Foto: Shutterstock

Asas atraugas, spiedoša sajūta kuņģī? 8 pārtikas produkti, kurus nekad nevajadzētu lietot tukšā dūšā 0

LA.LV
17:02, 9. marts 2026
Veselam Uzturs

Vai jūsu rīta kafija nāk uzreiz pēc pamodināšanās? Vai dažkārt roka sniedzas pēc sulas, saldumiem vai jogurta pirms brokastīm? Tukšs kuņģis ir īpaši jutīgs, un tas, ko tajā ievietojam, ietekmē ne tikai gremošanu, bet arī cukura līmeni asinīs, hormonu regulāciju un pat smadzeņu darbību.

Gastroenterologi un uztura speciālisti brīdina – daži ēdieni, īpaši tukšā kuņģī, var radīt nepatīkamas reakcijas, piemēram, refluksu, vēdera uzpūšanos, nelabumu un hormonālas svārstības.

Šeit ir astoņi pārtikas produkti un dzērieni, kurus labāk atlikt vai ēst kopā ar citiem produktiem, lai izvairītos no gremošanas problēmām.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Tēmas
