Ilustratīvs attēls Foto: Andrey_Popov/SHUTTERSTOCK

Izsludina “Google” veidotajām apmācībām sievietēm Ieteikt







“Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Šajā rudenī biedrība “Riga TechGirls” jau trešo reizi īstenos uzņēmuma “Google” veidoto apmācību programmu sievietēm “Work in Tech” ar mērķi palīdzēt sievietēm kopā ar mentoriem apgūt informācijas tehnoloģiju (IT) pamatprasmes un veicināt pārkvalificēšanos.

Pieteikšanās apmācību programmai “Work in Tech” noritēs 23. septembrim. Savukārt mācības sāksies 10. oktobrī un turpināsies trīs mēnešus.

Pēc programmas absolvēšanas organizatori dalībniecēm nodrošinās atbalstu un konsultācijas atbilstoša darba atrašanai nozarē. Dalība mācībās ir bez maksas un pieejama 200 dalībniecēm.

Apmācību programma “Work in Tech” paredzēta sievietēm, kuras vēlas iegūt kvalifikāciju IT nozarē, kā arī uzsākt vai turpināt darbu ar IT saistītā jomā. Sertificēto programmu “Work in Tech” izstrādājis uzņēmums “Google”.

“Šī ir jau trešā reize, kad notiek apmācību programma “Work in Tech”, un kopumā programmu līdz šim beigusi 121 dalībniece.

75% no viņām pēc mācībām ir mērķtiecīgi devušās tālāk IT nozarē, uzsākot darba gaitas tajā vai turpinot apmācības programmēšanā,” stāsta “Riga TechGirls” valdes locekle Līna Marta Sarma.