Krievijas armijā uzplaucis jauns “bizness” – savu dronu notriekšana atlīdzības dēļ 0
Krievijas armijā arvien biežāk parādās gadījumi, kad karavīri paši notriec savus bezpilota lidaparātus un pēc tam cenšas tos uzdot par Ukrainas droniem, lai saņemtu apbalvojumus. Par šādu tendenci, ziņo ārvalstu mediji,
Kā ziņo, šī problēma kļūst arvien izplatītāka haotiskas vadības un nepietiekamas koordinācijas dēļ. Arī tā sauktie Z kanāli regulāri pievērš uzmanību šai situācijai.
Viens no galvenajiem iemesliem ir informācijas trūkums starp vienībām. Kaimiņu vienības ne vienmēr brīdina mobilās uguns grupas par savu dronu lidojumiem. Rezultātā karavīri nereti nespēj atšķirt savējos no pretinieka bezpilota aparātiem.
Tas noved pie situācijas, kurā tiek apšaudīti visi gaisā redzamie objekti. Kā norāda viens no ekspertiem: “Viņi notrieks visu, ko redzēs”.
Vēl satraucošāk ir tas, ka daļa karavīru šo situāciju izmanto savā labā. Kā liecina informācija, dažas vienības nogādā komandieriem notriektos savus dronus un uzrāda tos kā Ukrainas tehniku, lai iegūtu atlīdzību.
Tomēr rūpīgākās pārbaudēs atklājas, ka šie droni patiesībā ir Krievijas izcelsmes. Kā pierādījums tiek minēta fotogrāfija, kurā redzams Krievijas karavīrs pie notriekta drona “Molniya”.
Lai pārliecinātu vadību, dažos gadījumos karavīri pat mēģina viltot pierādījumus. Tiek ziņots, ka uz droniem tiek līmēti Ukrainas simboli, lai tos pasniegtu kā ienaidnieka tehniku.
Tikmēr Krievijas armijā pastāv arī reāls satraukums par Ukrainas bezpilota lidaparātiem. Runa ir par droniem “Hornet”, kas pazīstami arī kā “Marsietis-2”.
Šie droni izceļas ar lielu ātrumu un modernām tehnoloģijām. Tie spēj identificēt mērķus ar mākslīgā intelekta palīdzību, darboties gan dienā, gan naktī un sasniegt līdz pat 60 kilometru attālumu.
Turklāt tiek norādīts, ka pašlaik Krievijas rīcībā esošie elektroniskās cīņas līdzekļi nespēj efektīvi šos dronus neitralizēt.
Krievija atpaliek cīņā pret droniem un pretgaisa FPV droni pagaidām tiek izmantoti tikai eksperimentāli. Papildus grūtības krieviem rada arī sakaru problēmas. Tiek minēts, ka mobilā interneta ierobežojumi un lietotnes Telegram darbības palēnināšana ir radījusi milzīgu kaitējumu saziņai un vienību koordinācijai.
Kopumā šī situācija izgaismo nopietnas problēmas Krievijas armijas iekšējā koordinācijā, kas ne tikai samazina efektivitāti, bet arī rada absurdu situāciju, kurā pašu tehnika kļūst par mērķi un vienlaikus par līdzekli atlīdzību iegūšanai.