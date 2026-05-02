"Kaut ko tādu redzu pirmo reizi…" Pircēji kādā no pārtikas veikaliem Rīgā novērojuši visai interesantu paņēmienu produktu uzglabāšanai
Sociālajos tīklos arvien biežāk cilvēki dalās ne tikai ar ieteikumiem par labiem produktiem, bet arī ar novērojumiem, kas raisa jautājumus par pārtikas uzglabāšanas kvalitāti veikalos. Kāds ieraksts “Threads” platformā šoreiz pievērsis uzmanību situācijai kādā Rīgas veikalā.
Kā norāda ieraksta autors Andris, viņu pārsteidzis redzētais vienā no “Maxima” veikaliem: “Vai tiešām majonēzes grēda ir jātur veikala temperatūrā? Slokas iela 115, Rīga. Uz paciņas rakstīts līdz +12. Tāpat nenopirku šajā veikalā saldo krējumu, jo tas arī atrodas veikalā temperatūras plauktos. Pacilāju pirmo paciņu, glabāšanas temperatūra līdz +20. Nākamreiz nākšu ar termometru.”
Ieraksts ātri vien izraisījis diskusiju komentāros, kur citi lietotāji dalījušies gan ar savu pieredzi, gan viedokļiem par šādu praksi.
Kāds komentētājs ironiski norāda: “Maxima vienkārši zina, ka parasti izķer dažās minūtēs, nav jēgas tērēt laiku un aizņemt vietu ledusskapī. Lai tur stāv kaut kādi nepopulāri produkti.”
Cits atzīst, ka šāda situācija viņu pārsteidz: “Jā. Kaut ko tādu pirmo reizi redzu… ar visu to ,ka pati esmu strādājusi veikalā..”
Savukārt vēl kāds komentārs pievērš uzmanību veikalu plānojumam un ērtībai: “Mani tracina šī produktu izkrāmēšana pa vidu. Konkrēti šajā attēlā nekas, bet ir veikali, ar kuriem tādēļ grūti ar ratiem izgrozīties. Par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām vispār nerunāsim…”
Ir arī komentāri, kas liecina, ka līdzīgas situācijas novērotas arī citviet Latvijā: “Aizbrauciet uz Betu Preiļos! Tur gadiem stāv desas , sviests, biezpiens uz ķeblīšiem ārpus ledusskapja. Un droši vien ir kas to visu pērk…”