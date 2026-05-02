FOTO. "Meklēju kādu foršu kūku un ieraudzīju šo," ļaudis sajūsmā par "Latvijas maiznieka" jauno produkciju – tā kļuvusi īpaši iemīļota bērnu vidū

20:14, 2. maijs 2026
Ik pa laikam ir vērts pievērst uzmanību sociālajos tīklos redzētajiem ieteikumiem, jo tie nereti palīdz atklāt jaunus un interesantus produktus, kurus citādi, iespējams, varētu nemaz nepamanīt. Īpaši tas attiecas uz pārtikas produktiem, kur citu cilvēku pieredze bieži vien ir labākais ceļvedis izvēlē.

Šoreiz kāda sieviete sociālajā tīklā “Threads” dalījusies ar savu pieredzi, meklējot kūku dēla dzimšanas dienai.

“Meklēju dēla dzimšanas dienai kādu foršu kūku un ieraudzīju šo – likās tik skaista un uzrunāja, ka ražotājs ir Latvijas Maiznieks, jo viņam tomēr visas kūkas ir lieliskas,” raksta sieviete.

Viņa atzīst, ka izvēle nav pievīlusi, lai gan kūka izrādījusies diezgan salda. “Kūka nelika vilties, bet ir ļoti salda. Tieši manā gaumē. Tādiem, kuriem nepatīk baigi saldas lietas, var būt par saldu, jo sastāvā tomēr ir saldais krējums un krēmsiers. Būs ideāla bērnu ballītēm.”

Arī komentāru daļā citi cilvēki piekrīt sievietes ieteikumiem, rakstos:

“Šī ir ne tikai skaista, bet arī garda!”

“Es arī uz meitas vārda dienu nopirku bez augstām ekspektācijām, bet mums ļoti patika. Jā, salda, bet ļoti garšīga.”

“Man šī kūka ar ļoti patika, un meita bija sajūsmā, mēs uz Lieldienām paņēmām.”

“Pilnīgi gribas nogaršot. Paldies par ieteikumu.”

“Rimi šai kūkai uz cenu zīmes norādīts, ka tā esot atkausēta kūka. Likās mulsinoši, tāpēc nenopirkām. Bet lasu, ka esot laba. Nez, ko maina tas, ka atkausēta?”

“Jā, mēs arī meitas dzimšanas dienai pirkām. Ļoti garšīga.”

“Maniem bērniem šī arī tagad topā. Vairs negrib nekādas “Ķepu patruļas” un “Vienradžu” kūkas”

“Smieklīgi, bet uz mazākā brāļa dzimšanas dienu bijām pasūtījuši diezgan dārgu kūku, ar dekorācijām utt. , kuru bērni praktiski neēda, dažas dienas pēc tam bija vārda vecākajam dēlam un ieķērām uz ātro šo, bērni bija sajūsmā. Tā kā, dārgāks ne vienmēr būs garšīgāks.”

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.