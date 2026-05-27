"Ar 50 eiro pietiks?" Kravas automašīnas šofera mēģinājums atpirkties no policistiem Dobeles pusē beidzas ar kriminālprocesu
Kāds kravas automašīnas vadītājs Dobeles novadā, pieķerts par ātruma pārsniegšanu, taču viņš nolēma situāciju atrisināt pavisam citādi, proti viņš policistiem piedāvāja 50 eiro kukuli. Rezultātā ierastā soda vietā pret vīrieti sākts arī kriminālprocess.
Trešdien, 20. maijā pulksten 10.17 Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Rietumzemgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersona, patrulējot ar Valsts policijas dienesta transportlīdzekli Dobeles novadā, Tērvetes pagastā uz autoceļa Pūri-Auce-Grīvaiši fiksēja smago transportlīdzekli “SCANIA” sakabē ar piekabi, kuru vadīja vīrietis virzienā uz Auci, apdzīvotā vietā “Kroņauce”, kur atļautais maksimālais braukšanas ātrums ir 50 kilometri stundā.
Pirmais, ko smagā transportlīdzekļa šoferis pateica, kad Valsts policijas amatpersona piegāja pie dienesta transportlīdzekļa, lai pieprasītu uzrādīt dokumentus, bija: “Neko nevajag, ar 50 eiro pietiks?”
Rezultātā pret vīrieti uzsākts ne tikai administratīvā pārkāpuma process par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, piemērojot naudas sodu – 160 eiro, ko vīrietis jau ir samaksājis.
Tāpat pret vīrieti uzsākts kriminālprocess par kukuļa, tas ir, materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu, došanu vai piedāvāšanu vai par kukuļa apsolīšanu pēc tā pieprasīšanas personiski vai ar starpnieku valsts amatpersonai, lai tā, izmantojot savu dienesta stāvokli, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību, neatkarīgi no tā, vai nodotais, piedāvātais vai apsolītais kukulis domāts šai valsts amatpersonai vai jebkurai citai personai.
Šogad šis ir piektais gadījums, kad personas piedāvā vai apsola kukuli Valsts policijas amatpersonām. Iepriekš kukulis ir piedāvāts vai piesolīts trīs gadījumos Latgales reģiona pārvaldē un nu jau divos – Zemgales reģiona pārvaldē.
Piedāvātās summas ir variējušas robežās no 50 eiro līdz 200 eiro un kukuļa piedāvāšanas iemesli bija vēlme izvairīties no atbildības par transportlīdzekļa vadīšanu reibuma stāvoklī un par vadīšanu bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.
