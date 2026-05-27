Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto. Scanpix/ AFP PHOTO / FRANK PERRY

Vienā vakarā kļuva pasakaini bagāts – Čehijā laimēts rekordliels “Eurojackpot” laimests 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
9:30, 27. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Čehijā kāds cilvēks kļuvis par rekordliela “Eurojackpot” laimesta īpašnieku – laimīgā biļete viņam atnesusi aptuveni 118 miljonus eiro.

RAKSTA REDAKTORS
“Ko tad brīnīties, ka neviens neiet uz šo uzaicinājumu?” Zane samaksā teju 100 eiro par bezmaksas vēža skrīningu
Kokteilis
Viņi paši cieš un liek ciest arī citiem: nosaukti problemātiskākie zodiaka zīmju pārstāvji
“Netraucējiet, pirmie 500 mērķi jau ir sarakstā.” Brovdi brīdina Minskas vadoni
Lasīt citas ziņas

Laimīgā izloze notika otrdien, 26. maijā, un šis kļuvis par lielāko loterijas laimestu Čehijas vēsturē. Kā vēsta ārvalstu mediji, iepriekšējais rekords tika sasniegts vēl 2015. gadā.

Pagaidām gan nav zināms, kur tieši iegādāta laimīgā biļete, un arī pats uzvarētājs vēl nav pieteicies.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Tieši tur radās plaisa.” Siliņa atklāj, kas sāka šķelt valdības koalīciju
Imantā pie atkritumu konteineriem pamanīts biedējošs atradums: vieni skatās ar šķību aci, citi steidz asprātīgi pajokot
Cik turīgs ir topošais tieslietu ministrs? Smiltēna deklarācijā redzami iespaidīgi skaitļi
Loterijas organizētāji norādījuši, ka laimests tiks izmaksāts 60 dienu laikā. Vienlaikus no iespaidīgās summas nāksies samaksāt arī 15% nodokli, kas veido vairākus desmitus miljonu eiro.

“Eurojackpot” loterijā piedalās 19 Eiropas valstis, tostarp arī Čehija. Izlozes notiek divas reizes nedēļā Helsinkos.

Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, VAS “Latvijas loto” rīkoja Atbildīgas spēles nedēļu, kuras mērķis bija veicināt sabiedrības izpratni par atbildīgu spēlēšanu.

Iniciatīvas mērķis bija veicināt sabiedrības izpratni par atbildīgu spēlēšanu, atbildīgas spēles rīkiem, ar spēlēšanu saistītajiem riskiem un pieejamajiem palīdzības resursiem. Nedēļas laikā “Latvijas loto” piedāvāja izglītojošu saturu, ekspertu viedokļus un praktiskus padomus par to, kā saglabāt spēlēšanu kā izklaidi, nepārsniedzot savas robežas.

“Latvijas loto” valdes locekle Jolanta Jērāne norādīja, ka mērķis ir nodrošināt, lai spēlēšana vienmēr paliktu droša un pārdomāta izklaide. Loterija ir izklaide – iespēja izmēģināt veiksmi un vienlaikus atbalstīt sabiedriski nozīmīgus mērķus.

Atbildīgas spēles nedēļas saturā tika iekļauti dažādi ar spēlēšanu saistīti aspekti, skaidrojot gan tās būtību kā izklaides formu, gan uzsverot individuālās atbildības un informētības nozīmi.

Tika aplūkoti spēlētāju uzvedības principi, finanšu un laika plānošana, kā arī pieejamie paškontroles rīki, kas palīdz saglabāt līdzsvarotu pieeju spēlei.

Eksperti vienkāršā un saprotamā veidā skaidroja arī spēļu matemātisko dabu – nejaušību, varbūtību un izplatītākos maldīgos priekšstatus, kas nereti ietekmē spēlētāju lēmumus.

“Latvijas loto” atzīmē, ka īpaša uzmanība tika pievērsta arī riska pazīmju atpazīšanai un profilaksei, akcentējot savlaicīgas rīcības nozīmi. Tāpat iniciatīvas laikā tika aktualizēti jautājumi par jauniešu paradumiem digitālajā vidē, kritiskās domāšanas attīstīšanu un ģimenes lomu atbildīgas attieksmes veidošanā.

Noslēgumā sabiedrībai tika sniegta koncentrēta informācija par pieejamajiem atbalsta mehānismiem un institūcijām Latvijā, kur iespējams vērsties pēc palīdzības.

Jau ziņots, ka “Latvijas loto” pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, strādāja ar 106,477 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 6,2% vairāk nekā gadu iepriekš, vienlaikus kompānijas peļņa saruka par 17,1% un bija 11,641 miljons eiro.

“Latvijas loto” reģistrēts 1992. gada jūlijā, un tās pamatkapitāls ir 1,4 miljoni eiro. “Latvijas loto” pilnībā pieder valstij, un tai vienīgajai ir tiesības rīkot valsts mēroga izlozes un loterijas.

LA.LV Aptauja

Vai tu pērc loterijas biļetes?

  • Ļoti reti
Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Laimests, kas mainīja teju visu dzīvi: vīrietis, kurš laimēja 2,2 miljonus eiro, atklāj, kā mainījusies viņa ikdiena
Laimīgais spēlētājs iegādājās biļeti vien par 4 eiro: Latvijā iegūts šīs nedēļas lielākais “Vikinglotto” laimests
Kāds japānis loterijā laimējis 3,8 miljonus dolāru. Tas, kā viņš šo naudu tērēja, liek visiem klusi pasmīnēt
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.