Vienā vakarā kļuva pasakaini bagāts – Čehijā laimēts rekordliels “Eurojackpot” laimests 0
Čehijā kāds cilvēks kļuvis par rekordliela “Eurojackpot” laimesta īpašnieku – laimīgā biļete viņam atnesusi aptuveni 118 miljonus eiro.
Laimīgā izloze notika otrdien, 26. maijā, un šis kļuvis par lielāko loterijas laimestu Čehijas vēsturē. Kā vēsta ārvalstu mediji, iepriekšējais rekords tika sasniegts vēl 2015. gadā.
Pagaidām gan nav zināms, kur tieši iegādāta laimīgā biļete, un arī pats uzvarētājs vēl nav pieteicies.
“Eurojackpot” loterijā piedalās 19 Eiropas valstis, tostarp arī Čehija. Izlozes notiek divas reizes nedēļā Helsinkos.
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, VAS “Latvijas loto” rīkoja Atbildīgas spēles nedēļu, kuras mērķis bija veicināt sabiedrības izpratni par atbildīgu spēlēšanu.
Iniciatīvas mērķis bija veicināt sabiedrības izpratni par atbildīgu spēlēšanu, atbildīgas spēles rīkiem, ar spēlēšanu saistītajiem riskiem un pieejamajiem palīdzības resursiem. Nedēļas laikā “Latvijas loto” piedāvāja izglītojošu saturu, ekspertu viedokļus un praktiskus padomus par to, kā saglabāt spēlēšanu kā izklaidi, nepārsniedzot savas robežas.
Atbildīgas spēles nedēļas saturā tika iekļauti dažādi ar spēlēšanu saistīti aspekti, skaidrojot gan tās būtību kā izklaides formu, gan uzsverot individuālās atbildības un informētības nozīmi.
Tika aplūkoti spēlētāju uzvedības principi, finanšu un laika plānošana, kā arī pieejamie paškontroles rīki, kas palīdz saglabāt līdzsvarotu pieeju spēlei.
“Latvijas loto” atzīmē, ka īpaša uzmanība tika pievērsta arī riska pazīmju atpazīšanai un profilaksei, akcentējot savlaicīgas rīcības nozīmi. Tāpat iniciatīvas laikā tika aktualizēti jautājumi par jauniešu paradumiem digitālajā vidē, kritiskās domāšanas attīstīšanu un ģimenes lomu atbildīgas attieksmes veidošanā.
Noslēgumā sabiedrībai tika sniegta koncentrēta informācija par pieejamajiem atbalsta mehānismiem un institūcijām Latvijā, kur iespējams vērsties pēc palīdzības.
Jau ziņots, ka “Latvijas loto” pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, strādāja ar 106,477 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 6,2% vairāk nekā gadu iepriekš, vienlaikus kompānijas peļņa saruka par 17,1% un bija 11,641 miljons eiro.
“Latvijas loto” reģistrēts 1992. gada jūlijā, un tās pamatkapitāls ir 1,4 miljoni eiro. “Latvijas loto” pilnībā pieder valstij, un tai vienīgajai ir tiesības rīkot valsts mēroga izlozes un loterijas.