“Ukraina palīdz saviem partneriem!” ASV oficiāli lūgušas Ukrainas palīdzību aizsardzībā pret irāņu “Shahed” droniem 0
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sociālajos tīklos paziņojis, ka Kijiva ir saņēmusi Amerikas Savienoto Valstu lūgumu sniegt atbalstu viņiem Tuvajos Austrumos aizsargāties pret Irānā izstrādātajiem “Shahed” droniem.
“Es pavēlēju nodrošināt nepieciešamos resursus un Ukrainas speciālistu klātbūtni, kuri var garantēt nepieciešamo drošību. Ukraina palīdz saviem partneriem, kuri palīdz nodrošināt mūsu drošību un aizsargāt mūsu iedzīvotāju dzīvības,” norādīja Zelenskis.
We received a request from the United States for specific support in protection against "shaheds" in the Middle East region. I gave instructions to provide the necessary means and ensure the presence of Ukrainian specialists who can guarantee the required security. Ukraine helps…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2026
Savukārt Tramps, komentējot ASV lūgumu, sacīja: “Es pieņemšu jebkādu palīdzību no jebkuras valsts.”
Jau iepriekš Ukrainas prezidents norādīja, ka Ukraina ir gatava dalīties savā pretgaisa aizsardzības pieredzē ar Tuvo Austrumu valstīm, bet tikai ar nosacījumu, ka šīs valstis dos ieguldījumu Krievijas kara izbeigšanā Ukrainā.
Viņš norādīja, ka, ja Tuvo Austrumu līderi var vienoties par pamieru ar Putinu, jo viņiem ir labas ekonomiskās attiecības, tad Ukrainas militārpersonas, kas aizsargā Ukrainas debesis, var doties un aizsargāt vai mācīt viņiem, kā aizsargāties no Irānas uzbrukumiem.