Izdienas pensijas ir dzīvošana uz parāda – valsts ar šo sistēmu “krīt bedrē” 0
Izdienas pensijas ir tikai atlikts rēķins – tā TV24 raidījumā “Preses klubs” pauž Ilmārs Poikāns, LU Matemātikas un informātikas institūta mākslīgā intelekta laboratorijas pētnieks, norādot, ka valsts izvēlas pārlikt maksājumus nākotnei, taču tādējādi “krītam bedrē”. Viņš aicina pārskatīt sistēmu un maksāt lielāku algu tūlīt, lai cilvēki paši varētu plānot savu nākotni.
“Jāsaprot, ka izdienas pensija pēc būtības ir dzīvošana uz parāda, jo tiek atlikts maksājums kaut kad nākotnē,” skaidro Poikāns. Tas attiecas uz visiem – gan armijas darbiniekiem, gan policiju, gan kultūras darbiniekiem un arī pārējiem, kam pienākas izdienas pensija.
Viņš skaidro izdienas pensiju būtību – šodienas tēriņi tiek atlikti uz nākotni. “Ja demogrāfija ir pieaugoša, tad izdienas pensiju atlikšana ir attaisnota, jo tad pieaugs visas pensijas,” skaidro pētnieks.
Viņš turpina, sakot, ka “mēs vienkārši krītam bedrē”. Pēc Poikāna teiktā izriet, ka valstij izdevīgāk ir maksāt lielāku algu uzreiz un izdienas pensijas vairs nepiešķirt. Doma tajā ir tāda, ka personai ir pietiekoši liela alga, lai tā pati varētu sakrāt naudu vecumdienām.
Kā piemērs tiek ņemti baletdejotāji. Skaidrs, ka līdz 65 gadiem tie ar baletu profesionāli nodarboties nevar. Poikāns pauž: “Viņiem aktīvajā posmā jāmaksā tik daudz, lai viņi var uzkrāt savu pensiju vai pēc izvēles darīt kaut ko citu.”