#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto. pexels.com/ Kaboompics.com

Cik bieži patiesībā jāmazgā mati: kļūda, ko pieļauj daudzi 0

LA.LV
22:21, 12. augusts 2025
Veselam Dzīvesveids

Matu mazgāšana ir neatņemama ikdienas rutīnas daļa, taču retais zina, cik bieži to patiesībā vajadzētu darīt? Neatkarīgi no tā, vai mati ir taisni, cirtaini, smalki vai biezi, katram matu tipam nepieciešama individuāla pieeja.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Kā sadedzināt savu “riepiņu” 4 nedēļu laikā: 7 veselīgas uzkodas
Pēc 13 gadu pārtraukuma pasažieru lidmašīnas atkal lidos uz vienu no bīstamākajām pilsētām pasaulē
Dārgais minerālūdens, kas tiek pārdots arī Latvijā, nonācis liela Eiropas skandāla epicentrā
Lasīt citas ziņas

Pārmērīga mazgāšana var izraisīt sausumu, bet pārāk reta – taukainu galvas ādu. Holivudas friziere Šerila Marksa, kas nominēta trim Emmy balvām, dalās ar padomiem, kā atrast pareizo mazgāšanas biežumu un kādus produktus izvēlēties, lai mati būtu veseli un spīdīgi.

Kāpēc matu mazgāšanas biežums ir svarīgs?

CITI ŠOBRĪD LASA
“Tā būs ērta izeja no situācijas!” Kremļa padomnieks nosauc Putina nosacījumus pamieram
“Vašingtona to uzskata par “godu”!” Izziņota vieta, kur notiks Trampa un Putina tikšanās
“Ideja uzrādīt precīzas diagnozes slimības lapās šķiet briesmīga” – strādājošie norāda uz nepilnībām jaunajā Veselības ministrijas plānā

Neatkarīgi no matu tipa – taisniem, cirtainiem, smalkiem vai kupliem – regulāra mazgāšana ir būtiska, lai uzturētu galvas ādas un matu veselību. Tomēr ideālais mazgāšanas biežums atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram, matu tekstūras, galvas ādas taukainības un pat dzīvesveida.

“Cik bieži vajadzētu mazgāt matus, ir bieži uzdots jautājums, un atbilde nav universāla,” Express.co.uk stāsta Šerila Marksa. Pārmērīga mazgāšana var izraisīt galvas ādas sausumu, atņemot tai dabīgās eļļas, kas nepieciešamas matu veselībai. Savukārt pārāk reta mazgāšana var veicināt tauku un netīrumu uzkrāšanos, izraisot niezi vai blaugznas. Tāpēc ir svarīgi atrast līdzsvaru, kas piemērots tieši tev.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Trīs veidu bronde – šāds ir 2025. gada matu krāsas vasaras trends
Veselam
Jauns, bet sirms: kāpēc cilvēki sirmo jaunībā un kā to novērst?
Veselam
Pieci ar E vitamīnu bagāti produkti, kas veicina matu augšanu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.