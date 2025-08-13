Cik bieži patiesībā jāmazgā mati: kļūda, ko pieļauj daudzi 0
Matu mazgāšana ir neatņemama ikdienas rutīnas daļa, taču retais zina, cik bieži to patiesībā vajadzētu darīt? Neatkarīgi no tā, vai mati ir taisni, cirtaini, smalki vai biezi, katram matu tipam nepieciešama individuāla pieeja.
Pārmērīga mazgāšana var izraisīt sausumu, bet pārāk reta – taukainu galvas ādu. Holivudas friziere Šerila Marksa, kas nominēta trim Emmy balvām, dalās ar padomiem, kā atrast pareizo mazgāšanas biežumu un kādus produktus izvēlēties, lai mati būtu veseli un spīdīgi.
Kāpēc matu mazgāšanas biežums ir svarīgs?
Neatkarīgi no matu tipa – taisniem, cirtainiem, smalkiem vai kupliem – regulāra mazgāšana ir būtiska, lai uzturētu galvas ādas un matu veselību. Tomēr ideālais mazgāšanas biežums atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram, matu tekstūras, galvas ādas taukainības un pat dzīvesveida.
“Cik bieži vajadzētu mazgāt matus, ir bieži uzdots jautājums, un atbilde nav universāla,” Express.co.uk stāsta Šerila Marksa. Pārmērīga mazgāšana var izraisīt galvas ādas sausumu, atņemot tai dabīgās eļļas, kas nepieciešamas matu veselībai. Savukārt pārāk reta mazgāšana var veicināt tauku un netīrumu uzkrāšanos, izraisot niezi vai blaugznas. Tāpēc ir svarīgi atrast līdzsvaru, kas piemērots tieši tev.