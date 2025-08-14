Vai Ukrainas sabiedrotie varētu atvieglot sankcijas pret Krieviju, ja tiks panākta pamiera vienošanās? 0
Ukrainas sabiedrotie varētu pakāpeniski atvieglot sankcijas pret Krieviju, ja tiks panākta pilnīga uguns pārtraukšana Ukrainā, vēsta Sky News, atsaucoties uz pietuvinātiem avotiem ES Padomes prezidentūrā.
Vienlaikus, saskaņā ar avotu teikto, sankcijas varētu tikt atjaunotas, ja tiks konstatēti jebkādi pārkāpumi. Sabiedrotie cer, ka drīzumā tiks panākts 15 dienu pamiers, pirms Ukrainā sāksies strukturētāka pauze kaujās.
Avoti Itālijas valdībā norādījuši, ka Itālija uzstās, lai ASV prezidents Donalds Tramps iesaistītu Eiropu savās sarunās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu par Ukrainu.
“Viņš [red. – Donalds Tramps] lūdz Eiropas valstis palielināt militāros izdevumus, tāpēc mums ir jāpiedalās šajos lēmumos,” norādīja Itālijas diplomāts.
Turklāt avoti uzsvēra, ka sarunas laikā Itālija uzsvērs nepieciešamību pēc skaidrām militārām, ekonomiskām un politiskām garantijām Ukrainai.
Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes vietnieks Vadims Skibickis skaidro, ka Krievijai ir būtiski beigt karu Ukrainā līdz 2026. gadam. Viņš uzsvēra, ka militārās izmaksas Krievijai ir ļoti lielas.
“Mēs redzam negatīvās tendences viņu ekonomikā. Tā faktiski pārgājusi stagnācijas stadijā – tas attiecas uz derīgo izrakteņu ieguvi, metalurģiju. Viņu noieta tirgi ir sarukuši. Lielās izmaksas, kas pašlaik tiek novirzītas aizsardzības rūpniecībai – 42% budžeta faktiski tiek tērēti karam. Tas ietekmē pārējās nozares,” norādīja Skibickis.
Tajā pašā laikā medijs Axios ziņoja, ka ASV prezidents Donalds Tramps turpinās pārdot ieročus Ukrainai pat tad, ja sarunas neizdosies. Amerikas amatpersonas skaidro, ka, lai gan Trampa retorika dažkārt skan prokrieviski, viņš uzskata, ka šādi publiski izteikumi palīdzēs panākt darījumu.