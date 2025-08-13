#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

"Sarkanie tārpi mūsu pārtikā!" Vīrietis ceļ trauksmi par gaļas izstrādājumiem veikalos, kas saturot E120

LA.LV
5:48, 13. augusts 2025
Stāsti Izpēte

Pirms kāda laika platformā “TikTok” ievietots video, kurā kāds vīrietis apgalvo, ka Latvijā nopērkamos gaļas izstrādājumos izmantota krāsviela E120, kas iegūta no sarkanajiem tārpiem un ir bīstama cilvēka veselībai. Šie apgalvojumi ir pārāk skaļi un neatbilst patiesībai.

Viens no produktiem, uz kuru norāda vīrietis savā video, ir Rēzeknes gaļas kombināta salami.

LA.LV vērsās pie Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD), kas izskaidroja, kā patiesībā tiek iegūta E120 krāsviela.

PVD Pārtikas produktu reģistrācijas daļas vadītāja Diāna Birkenfelde: “Prasības pārtikas piedevu jeb e-vielu izmantošanai Eiropas Savienībā ir stingri reglamentētas. Tikai tās pārtikas piedevas, kuras ir izvērtējusi Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde EFSA un, kas uz tās atzinuma pamata ir iekļautas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā par pārtikas piedevām, var tikt laistas tirgū, tsk. izmantotas pārtikas produktu ražošanā, ņemot vērā noteiktus šo piedevu izmantošanas nosacījumus.

Visām pārtikas piedevām ir jāatbilst specifikācijām jeb noteiktiem tīrības kritērijiem. Pārtikas piedevu, tostarp E120 (košenils, karmīnskābe, karmīni) specifikācijas ir iekļautas regulās.

E120 tiek iegūta no kukaiņiem, taču tā netiek iegūta no sarkanajiem tārpiem. Precīzāk – karmīnskābi iegūst no košenila, kas sastāv no kaltētu kukaiņu (Dactylopius coccus Costa mātīšu) ķermeņu ekstraktiem uz ūdens, ūdens-spirta vai spirta bāzes.”

Arī apgalvojums, ka krāsviela ir bīstama veselībai, nav korekts.

Eksperte uzsver: “E120 ir atļauts izmantot pārtikas produktu ražošanā. Tas nozīmē, ka šī pārtikas piedeva, ja tā ir izmantota atbilstoši specifikācijai, nerada draudus patērētāju veselībai.

EFSA zinātniskais atzinums, uz kura pamatojoties E 120 ir iekļauta iepriekš minētajā regulā, ir pieejams šeit.

Atbilstoši EFSA atzinumam par alerģiskām reakcijām, tostarp astmu, ir minēts nelielā pētījumā, kurš tika veikts ar darbiniekiem rūpnīcā, kurā ražoja krāsvielu E 120, taču tas nav attiecināms uz vidusmēra patērētājiem, kuri lieto uzturā pārtikas produktus, kuri satur šo krāsvielu.”

