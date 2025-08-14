#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Publicitātes foto.

Kļuvis zināms, ar cik lieliem zaudējumiem pirmajā pusgadā strādājusi Latvijas nacionālā aviokompānija “airBaltic” 0

LETA
16:15, 13. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Latvijas nacionālās aviokompānijas “airBaltic” koncerns šogad pirmajā pusgadā strādāja ar 1,7 miljonu eiro zaudējumiem, salīdzinot ar 88,8 miljonu eiro zaudējumiem 2024.gada pirmajā pusgadā, aģentūru LETA informēja kompānijā.

Savukārt “airBaltic” koncerna apgrozījums šogad pirmajā pusgadā, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, palielinājies par 3% un bija 349,6 miljoni eiro.

Aviokompānija 2025.gada pirmajā pusgadā pārvadāja kopumā 3,9 miljonus pasažieru, kas ir par 8,7% vairāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš. Tostarp 2,4 miljoni pasažieru tika pārvadāti lidsabiedrības maršrutu tīklā un 1,5 miljoni pasažieri pārvadāti, nodrošinot lidmašīnu pilna servisa nomas pakalpojumus (ACMI).

Savukārt kopējais veikto lidojumu skaits, ieskaitot lidmašīnu pilna servisa nomas pakalpojumus jeb ACMI, šogad pirmajā pusgadā veidoja 36 400, kas ir pieaugums par 6,6%. Tostarp 22 800 lidojumi veikti lidsabiedrības maršrutu tīklā, kas ir par 3,5% vairāk nekā pērn pirmajā pusgadā, bet 13 500 bija ACMI lidojumi, kas ir par 12,4% vairāk.

“airBaltic” vidējais vietu piepildījums šogad pirmajā pusgadā bija 78,2% apmērā, kas ir par 1,3 procentpunktiem vairāk nekā 2024.gada pirmajā pusgadā.

“airBaltic” koriģētā peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) šogad pirmajā pusgadā bija 48,1 miljons eiro, salīdzinot ar 58,6 miljoniem eiro 2024.gada pirmajā pusgadā. Savukārt “airBaltic” koriģētā peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma, amortizācijas un nomas atskaitījumiem, kā arī pirms uzkrājumiem tiesvedībām (EBITDAR) veidoja 50,9 miljonus eiro, salīdzinot ar 76,5 miljonu eiro peļņu pirms gada.

2024.gada pirmajā pusgadā “airBaltic” strādāja ar 339,331 miljona eiro apgrozījumu un 88,759 miljonu eiro zaudējumiem.

Jau vēstīts, ka 2024.gadā “airBaltic” koncerns strādāja ar auditētajiem zaudējumiem 118,159 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš, savukārt koncerna apgrozījums, salīdzinot ar 2023.gadu, palielinājās par 11,9%, sasniedzot 747,572 miljonus eiro.

“airBaltic” 2024.gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 13% vairāk nekā gadu iepriekš, un veica 47 000 lidojumu, kas ir par 7% vairāk nekā gadu iepriekš.

Šobrīd Latvijas valstij pieder 97,97% “airBaltic” akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam “Aircraft Leasing 1” – 2,03%.

LETA jau ziņoja, ka Vācijas konkurences uzraugs Federālais karteļu birojs 30.jūnijā atļāva lidsabiedrībai “Lufthansa” iegādāties 10% “airBaltic” akciju. Darījumu varētu pabeigt divu mēnešu laikā, aģentūrai LETA iepriekš sacīja “airBaltic” padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs.

Pēc “airBaltic” akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) “Lufthansa” līdzdalības lielumu noteiks potenciālā IPO tirgus cena. Darījums paredz arī to, ka “Lufthansa” pēc potenciālā IPO piederēs ne mazāk kā 5% no “airBaltic” kapitāla.

Latvijas valdība 2024.gada 30.augustā vienojās, ka valstij pēc “airBaltic” IPO kompānijas kapitālā jāsaglabā vismaz 25% plus viena akcija.

