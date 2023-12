Arnis Veisbārdis: Šo karu var pabeigt, maksimāli izolējot Krieviju, beidzot to sponsorēt. Baltijai būtu jārāda drosmīgs piemērs pasaulei Ieteikt







Mans personīgais viedoklis, emocionāli un arī daļēji racionāli domājot, šo te konfliktu jeb karu var pabeigt, tikai maksimāli izolējot Krieviju no Rietumu pasaules, jo Ukraina pārstāv visas Rietumu pasaules vērtības, par kurām mēs runājam. Šādu viedokli TV24 raidījumam “Preses klubs” izteica Arnis Veisbārdis, mūziķis un Pašnodarbināto Mūziķu biedrības padomes loceklis.

Viņš domā, ka tas būtu ļoti svarīgi – darīt visu! “Pirmais solis būtu parādīt piemēru un izdarīt pašiem to Baltijas valstu mērogā, ar šādu iniciatīvu iet un parādīt Eiropai, ka tā ir jādara. Ja Eiropas politiķiem beidzot parādītos drosme un viņi arī to izdarītu, proti, noteiktu pilnīgu izolāciju Krievijai, arī Amerikā tad daudzi beidzot to sadzirdētu.”

Joprojām ir vecās Eiropas lielās korporācijas, kuras sadarbojas ar Krieviju. Piemēram, Coca-cola, izgāja no Krievijas tirgus, bet Pepsi-cola palielināja Krievijā savus biznesu. Jautājums ir arī par medikamentiem, par ļoti daudzām produktu grupām un lietām, ar kuru nedošanu Krievijai vajadzētu tiešām likt saprast, ka mēs neesam gatavi sponsorēt teroristus, agresorus un šos cilvēktiesību pārkāpējus, ar šādu redzējumu dalās mākslinieks.

Veisbārdis esot dzirdējis stāstus, ka izlaisti brīvībā par karošanu Krievijas labā cilvēki, kuri savulaik tikuši tiesāti par kanibālismu – ielikuši ledusskapī un ēduši cilvēkus.

“Maksimāli būtu jāparāda mūsu mugurkauls, mūsu pieredze. Kā savā laikā somi – beidzot tas ir jāizdara visām Baltijas valstīm kopā,” saka Veisbārdis.