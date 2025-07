Foto: Maxim Shmakov/SHUTTERSTOCK

Ilgstoša gaisa piesārņojuma iedarbība var būt viens no faktoriem, kas palielina demences risku, atklājis līdz šim lielākais pētījums par šo tēmu. Zinātnieki apstiprinājuši ciešu saikni starp piesārņotu gaisu un smadzeņu veselības pasliktināšanos, atklāj ārzemju medijs.

Pētījums, kas publicēts žurnālā The Lancet Planetary Health, apkopoja datus no 51 iepriekš veikta pētījuma, kopumā aptverot gandrīz 30 miljonus cilvēku. Lielākā daļa datu nāk no valstīm ar augstu ienākumu līmeni.

Smalkās daļiņas un smadzeņu bojājumi

Zinātnieki īpaši norāda uz smalko daļiņu iedarbību – tās rodas no automašīnu izplūdēm, spēkstacijām un citiem sadedzināšanas procesiem. Pētījumā arī konstatēta saistība ar slāpekļa dioksīdu un kvēpiem, kas rodas, dedzinot koksni vai kurināmo.

Šie piesārņotāji, pēc pētnieku domām, var ietekmēt smadzenes, radot iekaisumu un oksidatīvo stresu, kas bojā šūnas un DNS. Tas savukārt var veicināt demences attīstību, īpaši asinsvadu demenci, kas saistīta ar traucētu asins piegādi smadzenēm.

“Neredzamais drauds” cilvēka veselībai

“Gaisa piesārņojums nav tikai vides jautājums – tas ir nopietns un pieaugošs drauds mūsu smadzeņu veselībai,” uzsver Alcheimera pētniecības Lielbritānijā vecākā politikas vadītāja Dr. Isolde Radford.

Lankasteras Universitātes profesore Barbara Mahere atzīmē, ka “ķermenim nav efektīvas aizsardzības pret smalkajām piesārņotāju daļiņām, ko mēs ikdienā ieelpojam gan ārā, gan iekštelpās, piemēram, apsildot mājas.”

Vai piesārņojums tiešām izraisa demenci?

Lai gan saikne starp piesārņojumu un demenci ir acīmredzama, zinātnieki vēl nespēj precīzi noteikt, vai piesārņojums tieši izraisa slimību, un kad dzīves laikā iedarbība ir visbīstamākā. Tāpat vēl nav precīzas informācijas, cik daudz un kādiem piesārņotājiem konkrēti cilvēki bijuši pakļauti.

Edinburgas Universitātes demences pētnieks Dr. Toms Russ uzsver: “Šis pētījums sniedz spēcīgākas atbildes nekā līdzšinējie, taču joprojām nepieciešami labāki izpētes veidi, lai izprastu, kā gaisa piesārņojums ietekmē smadzenes.”

Zinātnieki aicina valdības rīkoties

Demences pētnieki un veselības speciālisti vienprātīgi aicina valdības ieviest stingrākus gaisa kvalitātes noteikumus. Lai pasargātu iedzīvotāju veselību, ir jāsamazina piesārņojuma apjoms gan ārpus telpām, gan dzīvojamās vietās.

“Daudz vairāk ir jādara, lai novērstu šo neredzamo draudu,” norāda Dr. Radford.