Ārvalstu investori stāv rindā pēc “Latvenergo” obligācijām: pieprasījums pārspējis gaidīto gandrīz septiņas reizes 0
AS “Latvenergo” otrdien veiksmīgi emitējusi septiņu gadu zaļās obligācijas 300 miljonu eiro vērtībā. Uzņēmuma paziņojums biržai “Nasdaq Riga” liecina, ka investoru interese bijusi īpaši liela – pieprasījums pēc obligācijām vairākas reizes pārsniedzis sākotnēji plānoto apjomu.
Obligāciju fiksēta procentu likme ir 4,162% gadā. Obligāciju dzēšanas datums ir 2033. gada 25. jūnijs.
Obligācijas emitētas “Latvenergo” vidēja termiņa eiroobligāciju piedāvājuma programmas ietvaros.
Paziņojumā teikts, ka pēc obligācijām bija liels pieprasījums no institucionālajiem investoriem visā Eiropā un ārpus tās, tostarp no aktīvu pārvaldītājiem, ieguldījumu fondiem, pārnacionālām institūcijām un bankām.
Obligācijām tika noteikta cena 130 bāzes punktu virs procentu mijmaiņas likmes.
Obligācijas emitētas kā Eiropas zaļās obligācijas, un to ieņēmumi tiks novirzīti atbilstošo zaļo projektu finansēšanai un refinansēšanai saskaņā ar Eiropas zaļo obligāciju faktu lapu.
“Lielā interese no starptautisko investoru puses ir nozīmīgs novērtējums gan uzņēmuma finanšu stabilitātei, gan Latvijas investīciju videi kopumā,” pauž Baļčūns, piebilstot, ka piesaistītais finansējums ļaus turpināt mērķtiecīgas investīcijas atjaunīgās enerģijas projektos, stiprinot vietējo elektroenerģijas ražošanu un virzību uz ilgtspējīgu, zaļāku nākotni.
Šajā darījumā “Latvenergo” ir pilnvarojusi “BNP Paribas” un “J.P. Morgan” kā emisijas globālos koordinatorus un emisijas organizatorus, “Skandinaviska Enskilda Banken” (SEB) un “Luminor Bank” kā emisijas organizatorus.
Obligācijas tiks iekļautas tirdzniecībā Luksemburgas vērtspapīru biržas regulētajā tirgū un “Nasdaq Riga” regulētajā tirgū.
LETA jau ziņoja, ka “Latvenergo” valde 2025. gada 30. oktobrī apstiprināja viena miljarda vidējā termiņa eiroobligāciju programmas pamatprospektu. Arī Luksemburgas kompetentā iestāde “Commission de Surveillance du Secteur Financier” ir apstiprinājusi kompānijas pamatprospektu kā atbilstošu Eiropas Savienības (ES) Regulā noteiktajiem pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem.
Programmas ietvaros “Latvenergo” pērn novembra sākumā emitēja piecu gadu nenodrošinātās Eiropas zaļās obligācijas 400 miljonu eiro apmērā. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2030. gada 13. novembris. Obligāciju kupona likme ir 3,612% gadā.
“Latvenergo” koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 1,566 miljardi eiro, kas ir par 8,1% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt koncerna peļņa samazinājās par 27,3% – līdz 198,809 miljoniem eiro. Savukārt koncerna māteskompānijas apgrozījums 2025. gadā samazinājās par 10,1% un bija 949,824 miljoni eiro, kamēr kompānijas peļņa samazinājās par 28,4% un bija 190,216 miljoni eiro.
“Latvenergo” nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, kā arī ar dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojumu nodrošināšanu. “Latvenergo” obligācijas kotē biržas “Nasdaq Riga” parāda vērtspapīru sarakstā.