VIDEO. "Siltums izkūp gaisā, bet rēķini aug!" Valsts kontrole atklāj gadiem nerisinātu problēmu Rīgā – atbildīgie vaino viens otru
Valsts kontroles šonedēļ publiskotā revīzija izgaismo ilgstošu problēmu Rīgas siltumapgādē – galvaspilsētā joprojām pilnībā netiek izmantots lētākais pieejamais siltums, kas rodas “Latvenergo” termoelektrostacijās (TEC), ražojot elektrību. Tā vietā ievērojama daļa šī siltuma vienkārši izkūp gaisā, kamēr rīdzinieki turpina maksāt augstus apkures rēķinus, vēsta “Nekā personīga”.
Par šo situāciju tika runāts jau pirms vairākiem gadiem. Toreiz tika skaidrots, ka TEC, ražojot elektroenerģiju, rodas arī siltums kā blakusprodukts. Ja nav pieprasījuma, tas netiek izmantots un tiek novadīts atmosfērā. 2023. gadā šādā veidā neizmantoti palika ap 180 tūkstošiem megavatstundu siltuma.
Viens no galvenajiem iemesliem ir nesaskaņota sistēma – “Latvenergo” siltuma apjomu var prognozēt tikai dienu uz priekšu, jo tas atkarīgs no elektroenerģijas pieprasījuma biržā, savukārt “Rīgas Siltums” iepirkumus plāno ilgākam periodam. Rezultātā lētākais siltums ne vienmēr tiek iepirkts prioritāri.
Valsts kontrole secina, ka problēma nav atrisināta arī šobrīd. “Rīgas Siltums” joprojām pilnībā neizmanto pieejamo lēto TEC siltumu, un tas turpina izkūpēt gaisā. Atbildība par situāciju gulstas uz vairākām iesaistītajām pusēm – “Rīgas Siltumu”, regulatoru, Ekonomikas ministriju un arī Rīgas domi, kurām ilgstoši trūcis iniciatīvas un koordinētas rīcības.
“Rīgas Siltuma” vadītājs Kalvis Kalniņš norāda, ka situācija pakāpeniski uzlabojas – uzņēmums pirmo reizi noslēdzis vienošanos ar “Latvenergo” par lētāka siltuma iegādi ārpus ierastās konkurences zonas, taču atzīst, ka problēma nav pilnībā atrisināta. Lai efektīvāk izmantotu TEC saražoto siltumu, nepieciešamas izmaiņas gan iepirkumu kārtībā, gan līgumos ar citiem siltuma ražotājiem, gan arī regulatora noteikumos.
Savukārt “Latvenergo” uzsver, ka jau gadiem rosinājis izmaiņas tirgus organizācijā, lai varētu efektīvāk piedāvāt lētāku siltumu, taču lēmumi par tirgus noteikumiem esot “Rīgas Siltuma” un regulatora kompetencē.
Politiskā līmenī atbildīgie viens otru vaino neizdarībā. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis kritizē Rīgas domi par stratēģijas trūkumu, savukārt Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs norāda, ka nepieciešams pārskatīt uzņēmuma pārvaldību un, iespējams, nodot “Rīgas Siltumu” pilnīgā pašvaldības kontrolē, lai lēmumus varētu pieņemt iedzīvotāju interesēs.
Valsts kontroles revīzija arī norāda, ka līdz šim uzraudzība pār to, kā “Rīgas Siltums” iepērk siltumu, bijusi nepietiekama. Tikmēr politiskās diskusijas turpinās, bet rīdziniekiem šī neefektivitāte nozīmē vienu – augstākus apkures rēķinus laikā, kad energoresursi jau tā ir dārgi.