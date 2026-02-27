“Novērtēs tikai izsmalcināti ļaudis..” Īrei pieejams Bārbijas namiņa cienīgs dzīvoklis tepat Latvijā 0
Vai arī tu vienmēr esi vēlējies dzīvot pasaku pilī, kur gandrīz viss ir rozā un pietrūkst vien saldas marmelādes? Sociālo mediju platformā “Facebook” ievietots dzīvokļa sludinājums apliecina – viss ir iespējams arī tepat Latvijā.
Sludinājuma tekstā teikts: “Izīrē 4 istabu dzīvokli drosmīgām un košām personībām – tiem, kuriem pelēkās sienas un garlaicīga ikdiena jau sen ir pagātne.
Šis nav “kā visiem”. Dzīvoklis iekārtots radošā, košā un spilgtā stilā ar drosmīgiem krāsu salikumiem un interjera akcentiem, kas iedvesmo! Tā ir vide cilvēkiem, kas zina savu vērtību – radošiem, brīviem un pamanāmiem.”
Īres maksa – 1200 eiro mēnesī.
Tikmēr sociālo mediju platformā “X” ļaudis aktīvi diskutē un dalās savās pārdomās, redzot tik neierasti spilgtu dzīvokli.
Inguss atzīstas, ka, ieraugot interjeru, viņam “nupat salūzusi redze”.
Arī Kaspars komentāru sadaļā neslēpj emocijas: “Par gaumi nestrīdas, bet man acis sāka asiņot.”
Savukārt Agnese uzskata, ka šāds interjers nebūt nav sliktākais variants: “Manuprāt, tas tālu nav trakākais, kas redzēts, un, lai arī pati tā neiekārtotu, tas šķiet labāk par vienveidīgajiem “Ikea” ekspozīcijas dublikātiem aiz katrām otrajām durvīm daudzstāvenēs.”
Izrādās, ka šis nav vienīgais īpašums, kas liek acīm žilbt – acīgākie soctīklu lietotāji jau pamanījuši vēl kādu īpašumu ar līdzīgu interjeru.
