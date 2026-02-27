Slēgtais “Amoralle” veikals un ģimenes pieaugums: Inese Vakse atklāj, kas mainījies viņas ikdienā pēc smagā lēmuma pieņemšanas 0
Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka savu darbību beidzis populārs un iemīļots latviešu zīmols – “Amoralle”. Toreiz “Amoralle” zīmola radītāja un vadītāja Inese Vakse publiski paziņoja par zīmola darbības beigām: “AMORALLE BEIDZ SAVU DARBĪBU. Pavisam.
Emocionālajā ierakstā viņa vēstīja par notikumu vasarā, kad tika slēgts “Amoralle” veikals Rīgā: “Šī gada jūnijā es aizvēru AMORALLE veikalu Rīgā, ticot, ka spēšu atrast jaunu elpu. Ka no tā visa var piedzimt kaut kas cits – citādāks, bet joprojām dzīvs.”
Nu kļuvis zināms kā Inesei veicas un ar ko viņa nodarbojas pēc šī grūtā soļa speršanas. Uzturēt pozitīvu gaisotni palīdzot pavisam maza un mīlīga trušu meitenīte – Demija, vēsta žurnāls “Privātā Dzīve”.
“Demijas ierašanos vēl īpašāku padara fakts, ka viņa ir dāvana manai meitai dzimšanas dienā. Lēmums par jaunu ģimenes locekli bija pārdomāts, tomēr sirdsbalss vadīts. Jutām, ka trušu meitenīte būs mīļš papildinājums mūsu mājās. Mūsu izvēle bija pareiza. Bija sajūta, ka viss notiek īstajā laikā,” sacīja Inese.
Kas attiecas un dzīvi pēc smagā lēmuma pieņemšanas, Inese jau kādu laiku pievērsusies citai nodarbei – grāmatas rakstīšanai.
“Tagad es daudz vairāk laika pavadu mājās un tieši Demija ir mana iedvesma. Kamēr strādāju, trusenītei ļoti patīk čučēt man klēpī. Rakstu un vienlaikus jūtu viņas silto klātbūtni. Tā ienes mieru, smaidu un siltumu manos rītos. Rakstīšana kļuvusi personiskāka, klusāka un arī priecīgāka. Demija atgādina par vienkāršu laimi – par to, ka starp nopietnām domām un atmiņām vienmēr jāatrod vieta smaidam,” pauž Inese.
