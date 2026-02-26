Aktieris Ģirts Ķesteris

Ģirts Ķesteris pieņēmis nozīmīgu lēmumu – vai skatītāji viņu vēl redzēs uz Dailes teātra skatuves? 0

17:16, 26. februāris 2026
Publiskajā telpā izskanējusi informācija, ka tautā mīļotais aktieris Ģirts Ķesteris pametis štata vietu Dailes teātrī. Par to vēsta portāls “Delfi”.

Pieredzes bagātais aktieris 14.februārī nosvinēja 62 gadu jubileju. Viņš ir sasniedzis izdienas pensijas vecumu, tāpēc pieņēmis lēmumu no štata pāriet ārštatā.

Dailes teātra pārstāvji informējuši, ka viņš turpinās piedalīties izrādēs, kurās viņam ir loma. Tāpat aktieris piedalīsies kastingos uz jaunajiem iestudējumiem.

