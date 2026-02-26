Ģirts Ķesteris pieņēmis nozīmīgu lēmumu – vai skatītāji viņu vēl redzēs uz Dailes teātra skatuves? 0
Publiskajā telpā izskanējusi informācija, ka tautā mīļotais aktieris Ģirts Ķesteris pametis štata vietu Dailes teātrī. Par to vēsta portāls “Delfi”.
Pieredzes bagātais aktieris 14.februārī nosvinēja 62 gadu jubileju. Viņš ir sasniedzis izdienas pensijas vecumu, tāpēc pieņēmis lēmumu no štata pāriet ārštatā.
Dailes teātra pārstāvji informējuši, ka viņš turpinās piedalīties izrādēs, kurās viņam ir loma. Tāpat aktieris piedalīsies kastingos uz jaunajiem iestudējumiem.