“Mierīgi brauc ar savām dīvainajām tiesībām!” Advokāts norāda uz kādu ļoti būtisku lietu, runājot par avāriju uz Liepājas šosejas 0
LA.LV jau iepriekš atspulguļojām jaunāko informāciju par traģisko negadījumu uz Liepājas šosejas, kuru izraisīja Indijas pilsonis. Šī negadījuma dēļ sabiedrība ir neizpratnē, ar kādām tiesībām Latvijā pārvietojas trešo valstu pilsoņi.
TV24 raidījumā “Preses klubs” zvērināts advokāts Olavs Cers stāsta, ka personām, kuras nav Eiropas Savienības eirozonas pilsoņi, lietojot Latvijā savā valstī izdotu autovadītāja apliecību, gada laikā šī apliecība ir jāpārkārto. “Gada laikā kopš persona ir ieradusies Latvijā, ir jāsaņem Latvijas tiesības,” skaidro advokāts. Ņemot vērā daudzo pārkāpumu skaitu, kurus ceļu satiksmē izraisījuši trešo valstu pilsoņi, Cera prāt, šis gada termiņš ir pārāk ilgs ieskriešanās laiks.
Viņam ir aizdomas, ka ļoti daudz trešo valstu pilsoņu braukā ar savā valstī izdotām tiesībām arī pēc šī gada, jo uz Latvijas ceļiem ir policistu trūkums. “Arī pēc gada un pēc diviem, pēc trim nekādas tiesības nenokārto,” teic advokāts.
Ja šādu personu tomēr aptur policija, tad, viņaprāt, tiek piemērots tikai administratīvais sods. “Pilsonis mierīgi brauc ar savām dīvainajām tiesībām tālāk,” teic advokāts.
