“Un te es izraisīšu viedokļu vētru,” Lauris Reiniks visus Latvijas iedzīvotājus iedala divās grupās 0
Cilvēkiem patīk iedalīt citus grupās, kafijas dzērāji un nedzērāji, pūces un cīruļi, grāmatu lasītāji un filmu skatītāji un tagad šovmens Lauris Reiniks ir aizsācis diskusiju par vēl divām komandām.
“Un te es izraisīšu viedokļu vētru. Un mani tā interesē. Man ir bijis gan iPhone, gan Samsung telefoni. Pēdējos gadus Samsung. Tātad – Samsung (Android) lietotāji pēc pētījumiem ir pašpietiekamāki, sirsnīgāki un jaukāki cilvēki. iPhone lietotājiem liekas, ka telefons piešķir viņiem vērtību kā cilvēkiem. Viņi nav slikti, bet pārāk daudz laika velta sekošanai modei un trendiem. Nu kā ir ar jums?
Viens 10 stundu laikā šim ierakstam jau gandrīz 230 komentāru, cilvēkiem tiešām šī tēma ir tuva, kurš nu steidz piekrist, kurš oponēt Reiniku. Komentāri interesanti.
“Man svarīga cena un lai nebūtu krasas izmaiņas funkcionalitātē. Samsung ir lētāks un Android ir pierastāks, attiecīgi – man ir Samsung. Man pilnīgi vienalga ko par mani domā “aifonisti”, un arī man ir diži vienalga, kāds telefona ražotājs ir citiem (visbiežāk to pat nezinu/nepamanu), nedomāju, ka korekti vērtēt cilvēku pēc viņa telefona. Un ir jau arī citi ražotāji,” raksta Ginta.
Dace raksta: “Neesmu satikusi nevienu Samsung lietotāju, kurš mēģina “iepārdot” IPhone lietotājam, kāpēc viņš ir labāks. Varbūt Samsung lietotājiem (man ieskaitot) ir vienalga, kāds ir telefons, katik pilda visas vajadzīgās funkcijas… Bet esmu satikusi diezgan daudz Iphone lietotāju, kuri man mēģina iestāstīt, kāpēc iphone ir labāks un būtu jāmaina telefons.”
Kāds vīrietis norāda: “Esmu Android (Samsung) lietotājs, nekad nav piesaistījis IPhone, nesaprotu to hype. Pa dzīvi jūtos vieglāk, nepiespiestāk, jo mode neinteresē, nav vajadzīgs jaunākais Samsung telefons, lai justos kā sabiedrības daļa. IPhone lietotājiem viss ko pamanu ir sasistie ekrāni.”
“Biju diezgan liela iPhone pretiniece, bet kopš laikam 4 gadus atpakaļ nopirku, domas mainījās un nopirku IPhone tikai tāpēc ka Samsungiem man neviens vizuāli nepatika. Man ļoti patīk iPhone un visi pričendāļi, viegli lietot, viegli sinhronizēt, vispār nekādas galvas sāpes. Vai tāpēc, ka man ir iPhone es esmu kkā mainījusies nē. Man ir pilnīgi vienalga kādu telefonu lieto cilvēks,” Baiba atklāj.
