"No ārdurvju paklājiņa asinis varēja izgriezt kā no slapjas lupatas." Ballīte Sarkandaugavā beidzas ar histēriju
Sarkandaugavā kādā dzīvoklī notikusī ballīte pāraugusi ļoti nopietnā konfliktā – pagalmu izgaismoja operatīvo transportlīdzekļu gaismas, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.
“Troksnis bija šausmīgs, bet es kā viena pati vecene nelienu ārā skatīties. Viņi jau arī vienā brīdī zvanīja un sitās pie visām durvīm. Bet, kas tur bija, es tiešām nezinu,” raidījumam atklāj ēkā dzīvojoša sieviete.
Kaimiņiene, pie kuras durvīm ir asins peļķes, stāsta, ka pie vietējiem mājas jauniešiem, kas trokšņo ne pirmo reizi, iespējams, bijusi pasēdēšana. No ārdurvju paklājiņa asinis esot varējis izgriezt kā no slapjas lupatas.
Viņa saka: “Nu, ko, cīņa bija sākumā. Ļoti spēcīga, kliedzieni, saucieni, lamāšanās vienā laidā. Tas bija astotajā stāvā, pēc visa spriežot.
Ēkas iedzīvotāja turpina: “Jā, viņi izsauca ātro palīdzību, es dzirdēju, ka ātrā palīdzība. Sapratu, ka kaut kas slikti beidzās. Šeit bija meitene, puisis, un šeit gulēja puisis, es vienkārši skatījos caur actiņu, es pat durvis nevarēju atvērt, jo viņš pie mums tieši šeit uz paklāja gulēja. Ātrā palīdzība kaut kā ilgi brauca. Viņš visu laiku teica: elpo, neaizej!”
“Meitene te vispār histēriski uzvedās. Teica – tas ir mans draugs. Nu, viņai vispār bija histērija. Tad, kad vīrs vakarā jau šeit ieradās, viņš teica, ka viņa vispār bija piedzērusies. Acīmredzot, viņi dzēra, un tad es jau dzirdēju, kā puisis stāstīja policijai – kāds iznāca un izteica viņiem aizrādījumu.
Kāds vīrietis, sieviete ar virtuves nazi. Un starp viņiem vairākas reizes bija skaidrošanās, lamāšanās. Tad es dzirdēju, ka ir kautiņš, tad viņus izšķīra katru uz savu pusi. Tas bija astotajā stāvā. Pēc tam viņi atkal tur piedzērušies un vēl tur kaut kas, un viņi atkal sāka… Nu, tāda ļoti “interesanta” situācija, kad tu zini, ka pie tavām durvīm kāds mirst,” stāsta iedzīvotāja.
Raidījums “Degpunktā” atklāj, ka Valsts policija šobrīd notikušo nav komentējusi.
