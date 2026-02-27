VIDEO. “Cik dzīva un stipra ir mūsu daba!” Lietuvā iemūžināts iespaidīgs sumbru bars 0
Lietuvā iemūžināts iespaidīgs skats — Radvilišķu apkaimē, Ķēdaiņu rajonā, pa sniegotu pļavu traucies liels sumbru bars. Kā redzams Lietuvas Valsts mežu dienests publicētajā drona video, atklātā, sniegotā laukā vienkopus uzturējušies vairāk nekā 50 Eiropas lielākie savvaļas zālēdāji.
No augšas uzņemtajos kadros redzams, kā iespaidīgie dzīvnieki vienotā barā šķērso balto ziemas ainavu — skats ir majestātisks.
Pie video sociālajos tīklos dienests raksta: “Pa sniegotiem laukiem pārvietojas sumbru bars! Mežniecības speciālists iemūžinājis kuplu Eiropas lielāko savvaļas zīdītāju ganāmpulku atklātā ziemas ainavā. Iespaidīgais skats atgādina, cik dzīva un spēcīga ir mūsu savvaļas daba.”
Video izpelnījies plašu uzmanību, jo šāda mēroga sumbru pulcēšanās atklātā laukā nav ikdienišķs skats — īpaši ziemā, kad sniegotā vide padara dzīvnieku kustību vēl pamanāmāku un iespaidīgāku.