VID ir ļoti jūtīga organizācija! Šmite-Roķe komentē piesavinātā pulksteņa gadījumu un norāda – viss nav tā, kā tiek pasniegts medijos 0

LA.LV
21:00, 27. februāris 2026
Viedokļi

“Man tas nebija saprotams,” TV24 raidījumā “Dienas personība” teic Valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe, runājot par izmeklētāju, kura piesavinājās 7000 eiro vērto pulksteni.

Šmite-Roķe gan uzsver, ka šī izmeklētāja ir Nodokļu un muitas policijas darbiniece, kas kopš 2026. gada ir no VID atsevišķa iestāde Iekšlietu ministrijas pārvaldībā. Vienlaikus viņa norāda, ka izmeklētāja nekavējoties tika atbrīvota no darba, tādejādi viņa ir bijusī, ne esošā attiecīgās iestādes darbiniece.

“Katrs šāds gadījums ir ļoti sāpīgs,” ēterā saka Šmite-Roķe. Viņa teic, ka VID ir ļoti jūtīga organizācija un ļoti nopietni attiecas pret jebkādiem pārkāpumiem, bet viņa vēlreiz uzsver, ka šī lieta ir saistīta ar Nodokļu un muitas policiju, ne VID.

