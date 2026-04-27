“Sasteigtas rezerves maksā dārgi!” Kulbergs skaidro, kāpēc Latvijā cenas augstākas nekā kaimiņiem 3

8:11, 27. aprīlis 2026
Viedokļi

Saeimas deputāts TV24 raidījumā “Ziņu top” Andris Kulbergs norāda, ka augstākās izmaksas stratēģisko rezervju veidošanā Latvijā ir loģisks rezultāts ilgstoši atliktiem lēmumiem un sasteigtas rīcības. Viņš skaidro, ka, iedziļinoties jautājumā un pieprasot skaidrojumu Ekonomikas ministrijai, kļuvis skaidrs – problēma nav nejauša, bet gan sistēmiska.

Kulbergs uzsver, ka kaimiņvalstis, piemēram, Lietuva un Igaunija, šādas rezerves veidojušas pakāpeniski aptuveni 15 gadu laikā. Savukārt Latvija cenšas īsā laikā panākt to pašu – gan dubultot apjomus, gan nodrošināt fizisku rezervju izvietošanu valstī.

Tieši šī steiga, pēc politiķa domām, rada problēmas tirgū. Vienkārši trūkst nepieciešamās infrastruktūras – īpaši uzglabāšanas tvertņu. Rezultātā neveidojas konkurence, jo piedāvājums ir ierobežots, bet pieprasījums strauji pieaug.

Šādos apstākļos loģiski pieaug arī cenas. Kulbergs norāda, ka Latvijā uzglabāšanas izmaksas sasniedz aptuveni 3,5 līdz 5 eiro par tonnu, kamēr Lietuvā tās ir ievērojami zemākas – ap pusotru eiro.

Politiķis uzsver, ka šī atšķirība nav nejauša vai mākslīgi radīta – tā ir tiešas sekas tam, ka Latvijā savlaicīgi nav izveidota nepieciešamā infrastruktūra. Tāpēc šobrīd, cenšoties ātri panākt kaimiņvalstis, nākas maksāt vairāk.

