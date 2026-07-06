“Atvēru iepakojumu un negaidīju, ka tur iekšā būs īsts apelsīns!” Jauns “Lidl” produkts sajūsmina un samulsina pircējus 0
Sociālajos tīklos uzmanību piesaistījis kāds neparasts “Lidl” saldējums – tas iepakots īstā augļa mizā. Pircēja, kura dalījās ar atradumu, raksta: “Atvēru iepakojumu un negaidīju, ka tur patiešām iekšā būs vesels apelsīns ar saldējumu. Foršs jaunums “Lidl”, kurš jau ir pamēģinājis?”
Foto redzams “Gelatelli Orange” saldējums – apelsīnu garšas saldējums dabīgā augļa čaulā. Spriežot pēc komentāriem, līdzīgi deserti pieejami arī citās garšās, piemēram, citronā, mango un kokosriekstā.
Komentētāji reaģē ļoti dažādi – vieni ir sajūsmā un jau grib doties meklēt šo desertu, citi skeptiski vērtē gan sastāvu, gan cenu.
Kāda komentētāja ironizē: “Es vēl joprojām neesmu nograuzusi kokosrieksta čaumalu no “Mercadona” saldējuma.” Cita piebilst: “Atkal Svētā “Lidl” baznīcas liecinieki.” Uz to kāda atbild: “Ahā, jā, mums tas vēl ir tieši pretī baznīcai.”
Daļa pircēju dalās arī savā pieredzē ar citām garšām. Kāda raksta: “Man bija citronā.” Vēl kāds norāda, ka Bulgārijā šāds deserts arī pārdots “Lidl”: “Izēd saldējumu, iekšā ielej limončello, atšķaidi ar apelsīnu sulu pēc garšas. Sanāk neslikti.” Uz šo ideju komentāros atbild: “Oho, skan garšīgi, jāpamēģina.”
Tomēr ne visus pārliecina produkta sastāvs. Kāda pircēja atzīst: “Tur sastāvs ir garš kā mana dzīve – izlasīju un noliku atpakaļ.” Cita atbild: “Tiešām? Es pēc burta D pat neturpināju lasīt, bet bija garšīgi.” Vēl kāda komentētāja raksta, ka meklējusi vienkāršu saldējumu ar pienu, krējumu, cukuru un, iespējams, sviestu sastāvā, taču tādu nav atradusi pat starp “bio” produktiem: “Nesaprotu, kāpēc agrāk bija iespējams ražot saldējumu ar vienkāršu sastāvu, bet tagad ne.”
Daži izvēlas savu alternatīvu. “Man patīk vienkārši sasaldēts grieķu jogurts – pati pievienoju dažādus augļus, ideāls sastāvs,” raksta kāda komentētāja. Cita apsver saldējuma aparāta iegādi: “Jā, es nopirktu “Ninja” saldējuma mašīnu, tā ir forša. Bet mēs saldējumu neēdam tik bieži, ziemā vispār ne. Nav īpašas jēgas pirkt, lai stāvētu.”
Par garšu domas dalās. Kāds citronu vērtē skarbi: “Nekā īpaša – parasts plombīrs, kas piesūcies ar citronu, pats citrons bija rūgts.” Cita pircēja gan saka pretējo: “Es baidījos ņemt citronu, domāju, būs ļoti skābs, bet apelsīniņš ļoti labi aizgāja.” Vēl kāds mierina interesentus, ka citronu deserts “nav skābs”.
Komentāros parādās arī cenu jautājums. Kāda pircēja norāda: “Kiprā “Lidl” tas maksā 5 eiro. Pēc garšas nekā īpaša, un izskats arī ne visai. Nav tā vērts.” Savukārt citi raksta, ka tieši Kiprā šāds deserts atrodams, bet Minhenē, Nīderlandē, Čehijā, Somijā, Portugālē vai Slovākijā to nav manījuši.
Viena komentētāja pievieno foto ar mango versiju un raksta: “Man vēl nav izdevies noķert šo reto zvēriņu. Šodien tikai šis. Pirmo reizi mūsu “Lidl”, nolēmu – jāņem.” Cita par citronu saka: “Ņēmu citronu, ļoti garšīgs.” Vēl kāda piebilst: “Latvijā citroniņš ir rūgts, bet saldējums iekšā ļoti garšīgs un auksts.”
Daudzi pēc redzētā atzīst, ka tagad paši grib pamēģināt. “Viss, tagad gribu pamēģināt citronu,” raksta kāda komentētāja. Vēl kāds jautā: “Kur jūs tādu atrodat?” Cits atbild, ka tas nemaz neesot jaunums: “Tas jau sen nav nekāds jaunums. Ir arī citrons.”
Diskusijā netrūkst arī joku. Kāds komentē: “Tātad dabīga augļu čaula – jūs jokojat?” Cita atzīst: “Es pati sākumā domāju, ka tā ir vienkārši mārketinga bilde.” Vēl kāds nosmej: “Jūs vēl tikai apgūstat “Lidl”? Cik daudz brīnišķīgu atklājumu “Lidl” jums vēl sagatavojis!”
Noslēgumā gan viedokļi paliek dalīti. Vieni saka, ka deserts bijis “ļoti garšīgs”, citi to nodēvē par “vēl vienu figņu” un norāda, ka šī zīmola saldējums viņiem negaršo. Taču skaidrs ir viens – īsts auglis ar saldējumu iekšā sociālajos tīklos savu uzmanības devu ir saņēmis.