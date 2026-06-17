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Foto – LETA

Autovadītāj, ņem vērā! Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētku “Gaudeamus” laikā Rīgā gaidāmi satiksmes ierobežojumi 0

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LETA
17:39, 17. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētku “Gaudeamus” laikā Rīgā gaidāmi satiksmes ierobežojumi, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļā.

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Svētku laikā vairākās pilsētas ielās tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana, kā arī noteikti satiksmes ierobežojumi. Nepieciešamības gadījumā neatļauti novietotie transportlīdzekļi var tikt pārvietoti uz citu stāvēšanai atļautu vietu.

No 19. jūnija plkst. 7 līdz 20. jūnija plkst. 22 būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Eksporta ielas paralēlajā ielā posmā no Miķeļa ielas līdz Bertas Pīpiņas ielai.

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No 20. jūnija plkst. 17 līdz 21. jūnija plkst. 24 apstāšanās un stāvēšana būs aizliegta 11. novembra krastmalas abās pusēs posmā no Kaļķu ielas līdz Muitas ielai, 11. novembra krastmalai paralēlajā ielā.

No 20. jūnija plkst. 12 līdz 21. jūnija plkst. 21 apstāšanās un stāvēšana būs aizliegta Aspazijas bulvāra labajā pusē posmā no Teātra ielas līdz Kaļķu ielai.

No 20. jūnija plkst. 22 līdz 21. jūnija plkst. 21 apstāšanās un stāvēšana būs aizliegta Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra abās pusēs posmā no Smilšu ielas līdz Kaļķu ielai, Smilšu ielā posmā no Jēkaba ielas līdz Vaļņu ielai, Vaļņu ielā posmā no Smilšu ielas līdz Kaļķu ielai un Aspazijas bulvāra kreisajā pusē posmā no Teātra ielas līdz Kaļķu ielai.

Papildus apstāšanās un stāvēšana būs aizliegta no 19. jūnija plkst. 7 līdz 21. jūnija plkst. 24 Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē posmā no Smilšu ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, kā arī no 19. jūnija plkst. 10 līdz 20. jūnija plkst. 24 Skanstes ielā posmā no Sporta ielas līdz Zirņu ielai.

20. jūnijā no plkst. 7 līdz 21 apstāties un stāvēt būs liegts Kronvalda bulvārī posmā no Citadeles ielas līdz Muitas ielai.

No 20. jūnija plkst. 21 līdz 21. jūnija plkst. 24 transportlīdzekļu satiksmei tiks slēgta 11. novembra krastmala posmā no Kaļķu ielas līdz Muitas ielai un 11. novembra krastmalai paralēlā iela.

21. jūnijā no plkst. 15 līdz 21 transportlīdzekļu satiksme tiks slēgta Brīvības bulvāra posmā no Merķeļa ielas līdz Raiņa bulvārim, Raiņa bulvārī no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, Aspazijas bulvārī no Krišjāņa Barona ielas līdz Kaļķu ielai un Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī no Kaļķu ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai.

Savukārt gājiena laikā 21. jūnijā no plkst. 15 līdz 17 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme, tostarp velorikšu, elektromobiļu, elektroskūteru, velosipēdu “Beer Bike”, zirgu pajūgu un citu mikromobilitātes pārvietošanās līdzekļu kustība Poļu gātē, Pils ielā no Poļu gātes līdz Doma laukumam, Doma laukumā, Jēkaba ielā, Smilšu ielā un Vaļņu ielā no Smilšu ielas līdz Kaļķu ielai.

Papildus 21. jūnijā no plkst. 8 līdz 21 tiks slēgtas mikromobilitātes rīku novietošanas zonas Kaļķu ielā pie Vaļņu ielas, Aspazijas bulvārī pie Kaļķu ielas un Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī pie Bastejkalna.

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