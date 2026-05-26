“Pat durvju aizciršana man atgādināja sprādzienus.” Abu Meri atklāti par dzīvi kara apstākļos 0

18:08, 26. maijs 2026
Demisionējušās valdības veselības ministrs Hosams Abu Meri TV24 raidījumā “Dienas personība” dalījās personīgā pieredzē par dzīvi kara apstākļos un komentēja sabiedrības gatavību iespējamām krīzes situācijām.

Abu Meri stāstīja, ka 18 gadus dzīvojis valstī, kur noticis karš, un bērnībā pats skrējis uz pagrabu, dzirdot sprādzienus.

Viņš atzina, ka kara pieredzes sekas jutis vēl ilgi pēc pārcelšanās uz Latviju. “Pirmos desmit gadus Latvijā, kad kāds stipri aizcirta durvis, man zemapziņā tas asociējās ar sprādzienu,” sacīja Abu Meri.

Ministrs uzsvēra, ka pašvaldībām un izglītības iestādēm jāgatavo skolotāji un bērnudārzu audzinātāji, lai viņi spētu bērnus mierīgi sagatavot dažādām ārkārtas situācijām bez panikas radīšanas.

Pēc Abu Meri domām, sabiedrībai pakāpeniski būs jāpierod pie drošības apdraudējumiem, jo nav zināms, cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā un ar to saistītie riski mūsu reģionā.

