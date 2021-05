Baltkrievijas ģenerālprokurors Andrejs Šveds ierosinājis krimināllietu pret Rīgas mēru Mārtiņu Staķi un Latvijas ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču par Baltkrievijas oficiālā karoga nomaiņu pret vēsturisko baltsarkanbalto karogu, vēsta “Latvijas radio”.

Izvērtējis materiālus medijos un internetā par “smago noziegumu pret [Baltkrievijas] interesēm”, Šveds ierosinājis krimināllietu pret Latvijas amatpersonām pēc kriminālkodeksa 130.panta trešās daļas – apzinātas darbības, kas vērstas uz nacionālā naida izraisīšanu pēc nacionālās piederības pazīmes, teikts Ģenerālprokuratūras paziņojumā.

“Noziedzīgās darbības izpaudās, publiski noņemot suverēnās Baltkrievijas simbolu valsts karogu, kas bija izlikts Rīgas centrā sakarā ar nacionālās komandas piedalīšanos pasaules hokeja čempionātā, un aizstājot to ar baltsarkanbalto audumu,” norādīja Ģenerālprokuratūrā.

Sākotnējās izmeklēšanas organizēšanai krimināllieta nodota Baltkrievijas Izmeklēšanas komitejai.

“Lukašenko režīma vājprāts visā krāšņumā. Ja apspriežam noziedzīgas darbības, es piedāvāju Lukašenko kungam taisnību meklēt Hāgas tribunālā. Tur viņam noteikti atbildētu uz visiem jautājumiem, ” mikroblogošanas vietnē “Twwiter” raksta Rīgas mērs.

Prosecutor General of #Belarus has opened criminal probe against me and Mayor of Riga @MStakis. Shows desperation and insanity of the Lukashenko regime. I suggest that he better looks into the case of hijacking #Ryanair flight and opens investigation of state sponsored terrorism

