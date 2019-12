Benksijam Betlemē tapis skarbs Ziemassvētku mākslas darbs

Foto: Mussa Qawasma / Reuters / Scanpix / LETA

“Iemūrētajā viesnīcā” (“The Walled Off Hotel”), kas 2017. gadā atklāts pie mūra, kas atdala Izraēlu no Palestīnas, atklāta nenotveramā britu mākslinieka Benksija izstāde, kuras jaunākais darbs ir skarbs atgādinājums par to, ka Ziemassvētki nebūt ne visur ir klusa prieka un dāvanu pildīti svētki.

Kompozīcijai, kurā virs tradicionālās Ziemsvētku ainas redzams lādiņa radīts zvaigžņveida robs pelēkā betona sienā, dots nosaukums “Betlēmes rēta”.

















Benksija mākslas darbi "Iemūrētajā viesnīcā"

Pati “Iemūrētā viesnīca”, ko mākslinieks reklamē kā “viesnīcu ar sliktāko skatu pasaulē” bija iecerēta kā īslaicīgs mākslas darbs. Tajā ir tikai deviņi Benksija dizainēti numuriņi, tomēr viesnīca pastāvēšanas nepilnu divu gadu laikā piesaistījusi 140 000 tūristu, sacenšoties ar populārāko Betlemes tūristu atrakciju – Kristus dzimšanas vietu.



Nav īsti skaidrs, kādēļ Benksijs, kurš labprāt demonstratīvi iznīcina savus mākslas darbus – tam pierādījums ir gan izsoles laikā sašķērētā “Meitene ar balonu”, gan “Dismaland Bemusement Park” Anglijas piejūras pilsētiņā, kas darbojās tikai piecas nedēļas “Iemūrēto viesnīcu” uztur tik ilgi.

Tomēr viena no nedaudzajām lietām, kas zināma par noslēpumaino mākslinieku, ir – Izraēlas un palestīniešu konfliktā viņš jūt līdzi pēdējiem. Domājams, Izraēlas varas iestādes iepriecinātu viņiem politiski neērtās viesnīcas izzušana.

Tagad “Iemūrētā viesnīca” ir tūrisma veiksmes stāsts Betlēmē, kuru Izraēlas amatpersonas cenšas arvien vairāk izolēt no starptautiskās intereses.