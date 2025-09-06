Bērnam brīvdiena no skolas, lai satiktu omi; daļa sabiedrības šokā, citi šādu lēmumu atbalsta 0
Sociālajos medijos uzvirmojusi diskusija par kādas mammas lēmumu ļaut dēlam izlaist vienu mācību dienu, lai satiktu omi. Daļa cilvēku šādu soli atbalsta, saucot to parvērtību izvēli, citi – kritizē, uzskatot, ka skola tomēr ir svarīgāka.
“Lielajam dēlam rīt brīvdiena, jo satikt omi, kas ieradusies no citas valsts ciemos, tomēr ir svarīgāk nekā viena diena skolā,” raksta @_eliina_.
Komentāros cilvēkiem domas dalās – kāds to uzskata par normu, bet cits māmiņu nosoda, uzskatot, ka omi satikt var arī pēc skolas.
“Nu jā, satikties pēc pl. 14 ir traģiski. Labāk pamodiniet bērnu jau pl. 6 (vēl labāk, ja piecos), lai sāk intensīvi pavadīt laiku ar omi 🤣,” uzskata Katrīna.
“Protams, skola ir rindas galā! Progresīvi un iekļaujoši,” viedokli izsaka Juris.
“Interesanta ome – atbrauc 1x gadā, un mazbērniem jāpielāgojas, lai satiktu. Mana mamma visu pakārto, lai satiktu mazbērnus 2x nedēļā,” neizpratnē ir Inese.
Kāda izbijusi skolotāja nostājas māmiņas pusē. Viņa raksta: “Kā vecāks un izbijusi skolotāja – skola nav visa dzīve. Braukt tusēt skolas laikā – nē. Satikt reti satiekamu omi, piedalīties konkursā, braukt uz sacensībām – jā.”
“Jēziņ, viena diena ir sīkums līdz 9. klasei točna! Nav jau arī nekāds neattaisnojams iemesls, nepaliek taču mājās geimot visu dienu, lai gan arī tādas dienas vajag, lai smadzene atpūšas :),” uzskata @saabish.
“Nav jau tā, ka kavē katru ned. 1 dienu 😆 Piekrītu – omes nav mūžīgas, es atdotu visu par extra dienu ar omi, kuras vairs nav,” nostaļģiska kļūst Katrīna. Viņai pievienojas arī persona ar segvārdu Latejas Jātnieks: “Viss pareizi! Skola nekur neaizbēgs, bet ome gan! Es ņemtu nedēļu brīvu. Gada sākumā neko daudz neiekavēs.”