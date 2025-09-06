Ilustratīvs attēls.
6. septembris 2025
Sociālajos medijos uzvirmojusi diskusija par kādas mammas lēmumu ļaut dēlam izlaist vienu mācību dienu, lai satiktu omi. Daļa cilvēku šādu soli atbalsta, saucot to parvērtību izvēli, citi – kritizē, uzskatot, ka skola tomēr ir svarīgāka.

“Lielajam dēlam rīt brīvdiena, jo satikt omi, kas ieradusies no citas valsts ciemos, tomēr ir svarīgāk nekā viena diena skolā,” raksta @_eliina_.

Komentāros cilvēkiem domas dalās – kāds to uzskata par normu, bet cits māmiņu nosoda, uzskatot, ka omi satikt var arī pēc skolas.

“Nu jā, satikties pēc pl. 14 ir traģiski. Labāk pamodiniet bērnu jau pl. 6 (vēl labāk, ja piecos), lai sāk intensīvi pavadīt laiku ar omi 🤣,” uzskata Katrīna.

“Protams, skola ir rindas galā! Progresīvi un iekļaujoši,” viedokli izsaka Juris.

“Interesanta ome – atbrauc 1x gadā, un mazbērniem jāpielāgojas, lai satiktu. Mana mamma visu pakārto, lai satiktu mazbērnus 2x nedēļā,” neizpratnē ir Inese.

Kāda izbijusi skolotāja nostājas māmiņas pusē. Viņa raksta: “Kā vecāks un izbijusi skolotāja – skola nav visa dzīve. Braukt tusēt skolas laikā – nē. Satikt reti satiekamu omi, piedalīties konkursā, braukt uz sacensībām – jā.”

“Jēziņ, viena diena ir sīkums līdz 9. klasei točna! Nav jau arī nekāds neattaisnojams iemesls, nepaliek taču mājās geimot visu dienu, lai gan arī tādas dienas vajag, lai smadzene atpūšas :),” uzskata @saabish.

“Nav jau tā, ka kavē katru ned. 1 dienu 😆 Piekrītu – omes nav mūžīgas, es atdotu visu par extra dienu ar omi, kuras vairs nav,” nostaļģiska kļūst Katrīna. Viņai pievienojas arī persona ar segvārdu Latejas Jātnieks: “Viss pareizi! Skola nekur neaizbēgs, bet ome gan! Es ņemtu nedēļu brīvu. Gada sākumā neko daudz neiekavēs.”

Vai ir pieņemami neapmeklēt skolu, lai satiktu vecvecākus?

  • Jā, tas ir pilnīgi normāli
  • Nē, var taču satikt pēc skolas
  • Tas ir normāli tikai tad, ja vecvecāki dzīvo ārzemēs
  • Nezinu, nav viedokļa

