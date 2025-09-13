Foto: PantherMedia/Scanpix/LETA

Bez ēdiena un ūdens: pensionārs četras dienas pavada iesprostots savas mājas liftā 0

LA.LV
22:19, 13. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Vācijā aptuveni 75 gadus vecs vīrietis iestrēdzis savas mājas liftā un pavadījis tajā četras dienas bez ēdiena un ūdens, vēsta vācu izdevums “BILD”.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Vērsis – pikants čili, Jaunava – sulīgs steiks: lūk, kāda veida ēdiens tu esi saskaņā ar savu zodiaka zīmi
“Zapad ir tikai ģenerālmēģinājums…” bijušais Ukrainas armijas brīvprātīgais karavīrs brīdina par Krievijas iespējamiem plāniem attiecībā uz Baltijas valstīm
No bērnudārza pazūd gadu vecs bērns: darbinieki to atklāja tikai tad, kad zēna māte ieradās viņam pakaļ
Lasīt citas ziņas

Incidents noticis jau jūlijā, bet policija par to paziņoja tikai tagad.

Izdevums raksta, ka elektrības sistēmas bojājumu dēļ pārstājis darboties ne tikai lifts, bet arī avārijas izsaukuma poga.
CITI ŠOBRĪD LASA
“Mēs sekojām tam līdz brīdim, kad tas…” Krievu drons ielidojis Rumānijas gaisa telpā
“Pietiek, glābiet mūsu bērnus!” Londonā notiek vērienīga imigrācijas pretinieku demonstrācija
Polijā, Krievijas bezpilota lidaparātu draudu dēļ, uz laiku apturēta lidostas darbība un pacelti iznīcinātāji

Vīrietim nebija telefona, tāpēc viņš nevarēja sazināties ar tuviniekiem.  Izmisumā viņš mēģināja izlauzt kabīnes paneļus, taču paša spēkiem viņam no sprosta neizdevās izkļūt ārā.

Viņu izglāba tikai pēc tam, kad dēls, noraizējies par to, ka tēvs neatbild, izsauca policiju.

Ieradušies policisti dzirdēja vāju balsi no šahtas.

Cietušā organisms bija stipri atūdeņojies, tāpēc viņš tika nogādāts slimnīcā.

Augusta beigās, jau atguvies, vīrietis uzaicināja savus glābējus uz kafiju un pastāstīja viņiem, ka “nekad nav bijis draugos ar policiju, bet tajā brīdī bija priecīgs dzirdēt policista balsi”.

Policisti to uztvēra ar humoru un “Instagram” ierakstīja: “Policijas draugs vai ne, mēs esam šeit, lai palīdzētu visiem.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Holivudas filmas cienīgs scenārijs: vīrietis inscenē savu nāvi, lai sāktu jaunu dzīvi ar mīļāko Gruzijā
Muša padara golfa spēlētāju par miljonāru – neticams pavērsiens čempionātā
Tracis lidostā: vīrieti ar lieko svaru izraida no lidmašīnas, lai tā varētu pacelties gaisā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.