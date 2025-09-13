Bez ēdiena un ūdens: pensionārs četras dienas pavada iesprostots savas mājas liftā 0
Vācijā aptuveni 75 gadus vecs vīrietis iestrēdzis savas mājas liftā un pavadījis tajā četras dienas bez ēdiena un ūdens, vēsta vācu izdevums “BILD”.
Incidents noticis jau jūlijā, bet policija par to paziņoja tikai tagad.
Vīrietim nebija telefona, tāpēc viņš nevarēja sazināties ar tuviniekiem. Izmisumā viņš mēģināja izlauzt kabīnes paneļus, taču paša spēkiem viņam no sprosta neizdevās izkļūt ārā.
Viņu izglāba tikai pēc tam, kad dēls, noraizējies par to, ka tēvs neatbild, izsauca policiju.
Ieradušies policisti dzirdēja vāju balsi no šahtas.
Augusta beigās, jau atguvies, vīrietis uzaicināja savus glābējus uz kafiju un pastāstīja viņiem, ka “nekad nav bijis draugos ar policiju, bet tajā brīdī bija priecīgs dzirdēt policista balsi”.
Policisti to uztvēra ar humoru un “Instagram” ierakstīja: “Policijas draugs vai ne, mēs esam šeit, lai palīdzētu visiem.”