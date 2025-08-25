Muša padara golfa spēlētāju par miljonāru – neticams pavērsiens čempionātā 0
Golfa spēlē, kurā katrs sitiens un milimetrs ir uzvarai izšķirošs, nereti gadās brīži, kas pārsteidz gan spēlētājus, gan skatītājus. Tieši tāds kuriozs atgadījums notika BMW čempionātā Mērilendā, kur Anglijas golfa spēlētājs Tomijs Flītvuds pie uzvaras un iespaidīgas naudas balvas tika, pateicoties neparastam sabiedrotajam – mušai, raksta “TalkSport”.
Pēc viņa sitiena bumbiņa apstājās tieši uz bedrītes malas.
Taču tieši tad notika kas neticams. Video atkārtojumos vēlāk varēja redzēt, ka uz bumbiņas sēdēja sīka muša.
Brīdī, kad Flītvuds jau devās pie bumbiņas, lai veiktu nākamo sitienu, kukainis pārvietojās uz bumbiņas otru pusi. Ar to pietika, lai bumbiņa lēnām pagrieztos un iekristu bedrītē.
Tas Flītvudam deva papildu punktu un ļāva viņam pakāpties līderu tabulā un izcīnīt dalīto piekto vietu. Šis sasniegums bija izšķirošs turnīra iznākumam.
Golfa spēlētājs par savu sniegumu turnīrā saņēma 728 750 ASV dolāru lielu naudas balvu.
Šis amizantais notikums tikai vēlreiz pierāda, ka sportā, gluži kā dzīvē, veiksmei un nejaušībai ir liela loma – Flītvuds, kurš ir viens no pasaules vadošajiem golfistiem, panākumus guva, pateicoties sīkai mušai.