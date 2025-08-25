#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Foto-LETA/AFP

Muša padara golfa spēlētāju par miljonāru – neticams pavērsiens čempionātā 0

LA.LV
21:21, 25. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Golfa spēlē, kurā katrs sitiens un milimetrs ir uzvarai  izšķirošs, nereti gadās brīži, kas pārsteidz gan spēlētājus, gan skatītājus. Tieši tāds kuriozs atgadījums notika BMW čempionātā Mērilendā, kur Anglijas golfa spēlētājs Tomijs Flītvuds pie uzvaras un iespaidīgas naudas balvas tika, pateicoties neparastam sabiedrotajam – mušai, raksta “TalkSport”.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Atpūta nav slinkums, tā ir atjaunošanās! 13 ieradumi, kas slepus paātrina novecošanos
Kā ātri un droši pazemināt asinsspiedienu: padomi, kas patiešām darbojas
Putins slepus sācis vērienīga militārā objekta būvniecību tikai 25 km no NATO robežas. Kādus draudus tas rada Baltijas valstīm?
Lasīt citas ziņas

Pēc viņa sitiena bumbiņa apstājās tieši uz bedrītes malas.

Aizturētu elpu skatītāji un pats sportists vēroja, kā bumbiņa uz mirkli it kā sastinga, un šķita, ka tai nav lemts iekrist bedrītē.
CITI ŠOBRĪD LASA
Tramps atklāj ļoti vienkāršu iemeslu, kāpēc Putins negrib tikties ar Zelenski
500 eiro par naktsmītni Liepājā “Prāta Vētras” koncerta laikā – cenas neiedomājamas, bet nakstmītnes jau “izķertas”
VIDEO. “Izdzīvošanas instinkts pielīdzināms nullei” – “Volvo” vadītājs uz ātrgaitas šosejas brauc pretējā virzienā

Taču tieši tad notika kas neticams. Video atkārtojumos vēlāk varēja redzēt, ka uz bumbiņas sēdēja sīka muša.

Brīdī, kad Flītvuds jau devās pie bumbiņas, lai veiktu nākamo sitienu, kukainis pārvietojās uz bumbiņas otru pusi. Ar to pietika, lai bumbiņa lēnām pagrieztos un iekristu bedrītē.

Kā vēlāk komentēja sporta komentētāji, šis bija viens no dīvainākajiem momentiem golfa vēsturē.

Tas Flītvudam deva papildu punktu un ļāva viņam pakāpties līderu tabulā un izcīnīt dalīto piekto vietu. Šis sasniegums bija izšķirošs turnīra iznākumam.

Golfa spēlētājs par savu sniegumu turnīrā saņēma 728 750 ASV dolāru lielu naudas balvu.

Turklāt šis rezultāts palīdzēja viņam iekļūt labāko pieciniekā “FedEx Cup” reitingā, kas nodrošināja papildu bonusu – 1,45 miljonus dolāru.

Šis amizantais notikums tikai vēlreiz pierāda, ka sportā, gluži kā dzīvē, veiksmei un nejaušībai ir liela loma – Flītvuds, kurš ir viens no pasaules vadošajiem golfistiem, panākumus guva, pateicoties sīkai mušai.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Tracis lidostā: vīrieti ar lieko svaru izraida no lidmašīnas, lai tā varētu pacelties gaisā
Pasauli pārņēmis šokējošs trends: cilvēki maksā milzu naudu, lai viņiem salauž kājas. Kā vārdā viņi to dara?
Dzērājšoferis pārsteidz likumsargus: zaudējis autovadītāja tiesības, vīrietis policijā ierodas zirga pajūgā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.