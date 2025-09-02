Bez konkursa? Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā izveidots jauns amats – tas ticis Kristīnei Lembergai 0
Bijusī Ventspils domes deputāte Kristīne Lemberga (“Latvijai un Ventspilij”) kļuvusi par SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” attīstības direktori uz pusslodzi, aģentūru LETA informēja slimnīcas sabiedrisko attiecību vadītāja Santa Koha.
Kā apgalvo Koha, slimnīcai trūcis cilvēkresursu, “lai varētu plānot un meklēt iespējas jaunu attīstības projektu realizācijai, it īpaši digitalizācijas un energoefektivitātes jomā, kā arī meklētu sadarbības iespējas starptautisku sadarbības projektu ideju realizācijai”. Šogad sākts darbs pie 15 gadu attīstības plāna izstrādes, kas nepieciešams infrastruktūras attīstības nodrošināšanai atbilstoši nozares nākotnes attīstības tendencēm, vienlaikus nodrošinot efektīvu izmantošanu un spēju pielāgoties mainīgajiem apstākļiem.
Ņemot to vērā, slimnīcā izveidots attīstības direktora amats, kura izveide iekļāvusies esošajā izmaksu budžetā. Lemberga amatu ieguvusi bez konkursa. “Minētā amata vienība neprasa izsludināt oficiālu konkursu, ja darba tirgū ir pieejams kompetents profesionālis. Atlase pusslodzes amatam tika organizēta, izmantojot tiešo uzrunu, kas ir pieļaujama un praksē bieži izmantota metode specifisku profesionāļu piesaistei,” klāstīja Koha.
“Attīstības direktora amata izveide ir būtiska slimnīcas ilgtermiņa attīstības sekmīgai nodrošināšanai, koordinētai plānošanai un īstenošanai. Attīstības joma aptvers ne tikai struktūrfondu piesaistes un projektu realizācijas jomu, bet arī aktīvu dalību nacionālo veselības aprūpes nozares plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektu izskatīšanā un slimnīcas interešu aizstāvēšanu šo dokumentu izstrādes procesā,” klāsta slimnīca.
Pēc Kohas sniegtās informācijas, investīciju projekta ieviešanu slimnīcā līdz šim nodrošināja divi projektu vadītāji, kuriem abiem kopā bijušas 1,25 slodzes. Viens specializējies vairāk uz projektu īstenošanu, tajā skaitā būvniecības projektu vadību, bet otrs vairāk strādā pie jaunu projektu ideju attīstīšanas un finansējuma iespēju izpētes, it īpaši energoefektivitātes, digitalizācijas un Veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības pilotprojektu ideju sagatavošanas.
Kā vēstīts, šopavasar Lemberga kandidēja pašvaldību vēlēšanās no partijas “Latvijai un Ventspilij” saraksta, taču domē netika ievēlēta. Pirms tam viņa ilgstoši bija Ventspils domes izpilddirektora vietniece – Attīstības pārvaldes vadītāja.
Pērn Lembergas ienākumi kā Ventspils domes deputātei bija 40 917 eiro, savukārt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pabalstā izmaksājusi 1200 eiro, liecina viņas Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtā amatpersonas ienākumu deklarācija par 2024.gadu.
Skaidrā naudā Lemberga deklarējusi 70 000 eiro uzkrājumu, savukārt kredītiestādēs viņa uzkrājusi 45 735 eiro. Lembergai pieder dzīvoklis Ventspilī, nekustamais īpašums Mārupē, kā arī 2018.gada izlaiduma automašīna “Audi SQ7” un 2023.gada izlaiduma piekabe-laivu vedējs.