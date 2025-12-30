Izraisa nejutīgumu un tirpšanu rokās: poza, kurā nedrīkst gulēt 0
Katru rītu viens un tas pats: pirkstos tirpšana, pleci stīvi kā koks, rokas jāizpurina, lai tajās atgrieztos dzīvība. Lielākā daļa nodomā – vienkārši gulēju neērtā pozā.
Bet patiesībā vainīga var būt poza, kurā aizmigi: rokas cieši saliektas un sakrustotas, pievilktas klāt pie krūtīm. Lai gan tā šķiet ērta un droša, eksperti vienbalsīgi brīdina: ja to darāt katru nakti, īslaicīgā tirpšana var pāraugt pat pastāvīgos nervu bojājumos.
Kad rokas visu nakti ir saliektas, jūs saspiežat nervus elkoņos un plaukstu locītavās. Tas traucē asinsriti, izraisa nejutīgumu un tirpšanu. Regulāri tā darot, pleci kļūst stīvi un sāpīgi. Cilvēki sūdzas par “atmirušām rokām” no rīta un nepieciešamību izstaipīt pirkstus.
Ja simptomi atkārtojas, nevajag gaidīt – jāiet pie ārsta, raksta medijs. Agrīna ārstēšana parasti ir vienkārša un efektīva, bet ignorēšana var radīt paliekošus bojājumus.
Saritināšanās rada drošības sajūtu – tā ir instinktīva reakcija. Bet bieži aiz tās slēpjas hronisks stress, trauksme, slikti miega paradumi. Ķermenis nakts laikā “aizsargā” sevi, ieņemot embrija pozu. Cilvēki guļ arī ar sakostiem žokļiem un saspringtiem pleciem, tā cīnoties ar smagu trauksmi. Kad nervu sistēma nomierinās, arī poza mainās pati no sevis.