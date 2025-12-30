Panika Iecavā: piedzēries pasažieris sācis šaudīties autobusā 0
Kaulus stindzinoši notikumi vakar norisinājušies Iecavā. Piedzēries vīrietis, vēloties pierādīt savu taisnību, sācis šaudīties, vēsta “Degpunktā”.
Pirmdienas vakarā Iecavas autoostā noticis incidents ar šāvienu. Šāvienu raidījis kāds pasažieris satiksmes autobusā, kas devās Bauskas virzienā. Par notikumu ziņojuši arī apkārtnes iedzīvotāji, kuri nebija autobusā, bet dzirdējuši šāvienu.
Aculiecinieki stāstījuši, ka notikuma vietā valdījusi panika – cilvēki steigšus bēguši prom, pat nesagaidot policijas ierašanos.
Autobusa pasažieri secinājuši, ka konflikts sākās, jo viens no cilvēkiem centies pārliecināt apkārtējos par saviem uzskatiem, izraisot nesaskaņas.
“Iecavā tika aizturēts satiksmes autobusa pasažieris, kurš, būdams alkohola reibumā konfliktēja ar citiem pasažieriem un vienu reizi izšāva ar gāzes pistoli (trokšņu munīciju). Notikušajā neviena persona fiziski necieta,” “Degpunktā” norāda Valsts policijas pārstāve Rūta Strautniece.