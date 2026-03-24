Biržas signalizē par katastrofu: eksperte brīdina, ka krīze jau ir sākusies, tikai to neviens nesaka
Vai pasaulē sākusies nākamā krīze? Savu skatījumu TV24 raidījumā “Naudas cena” atklāj Līga Leitāne, LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes lektore.
L. Leitāne stāsta, ka, viņasprāt iespējams, ka krīze jau ir sākusies, tikai tā vēl nav izsludināta, bet visi mēģina izlikties, ka pasaulē viss ir kārtībā. Viņa vērš uzmanību uz biržām un fondu tirgiem ilgākā laika periodā un secina, ka praktiski mēs redzam tendences, kas liecina par krīzi. Vienīgā atšķirība, ka tā nav izsludināta, tā kā tas bija 2008. un 2009. gadā. “Satracinājumi fondu tirgos, praktiskas pieprasījuma, piedāvājuma, izmaiņas – ļoti daudz dažādi procesi,” par krīzes vēstnešiem teic eksperte.
